Monaco, ecco la nuova Mercedes in stile Red Bull

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton la chiedeva da metà stagione scorsa, ma a inizio anno non era arrivata alcuna rivoluzione, e i fianchi della W14 Performance presentata nel rituale unveiling ricalcavano quelli della sfortunata sorella W13. Tutto ciò era stato causa di mugugni e malumori, ma ora la nuova monoposto è là, con i fianchi che ricordano molto di più quelli della Red Bull e della Aston Martin e senza più quella filosofia di zero sidepod che a Stoccarda e Breckley avevano provato a introdurre senza successo, superata in modo schiacciante dal genio di Adrian Newey dalla sua trovata di rendere i fianchi così scavati sotto, e non sopra.

La monoposto Mercedes rivoluzionata doveva apparire a Imola, e invece con l'annullamento del Gran Premio dell'Emilia Romagna, ecco il team di Toto Wolff ha dovuto attendere una settimana in più per portare in pista la nuova arma per i suoi piloti, ma nel venerdì di Monaco, quando sono state tirate su le saracinesche dei garage, è apparsa lei, la nuova W14 tanto bramata e voluta da Hamilton, e vediamo se in pista risponderà esattamente come i due piloti britannici - perché c'è anche l'ottimo Russell ovviamente - si attendono. Per ora, non resta che ammirarla a attendere, sì ma poco, perché alle 13.30 si scende in pista per le P1 di questo sesto appuntamento stagionale sulla mitica pista di Monte Carlo, A breve, dunque, l'ardua risposta.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/05/2023