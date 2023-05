Leclerc allontana lo spettro Mercedes: "Amo la Ferrari"

La vigilia del weekend di Monte Carlo è stata caratterizzata dal rilancio delle voci che vorrebbero la Ferrari intenzionata ad ingaggiare Lewis Hamilton. L'arrivo del britannico non precluderebbe a priori la permanenza di Charles Leclerc, ma allo stesso tempo una delle possibili conseguenze potrebbe essere la partenza del monegasco in direzione opposta, verso la Mercedes.

NUOVA SITUAZIONE La situazione eccita soprattutto i commenti dei tifosi, divisi tra favorevoli e contrari, mentre sembra lasciare piuttosto indifferente il diretto interessato. Intervistato da Monaco-Matin, Leclerc ha spiegato: ''Non commenterò le recenti speculazioni, ma è vero che è qualcosa di nuovo nella mia carriera. Sono arrivato in F1 all'Alfa Romeo senza che ci fossero voci a riguardo e poi con sorpresa di tutti sono stato annunciato dalla Ferrari. Da allora non ci sono mai stati dubbi perché ho un contratto a lungo termine con la squadra''.

NESSUNA TRATTATIVA Sull'argomento sono intervenuti in parecchi, compreso Helmut Marko che ha parlato dell'esistenza di una clausola rescissoria che permetterebbe a Leclerc di uscire dall'attuale contratto a fine stagione, con un anno di anticipo. Anche su questo aspetto Leclerc non sembra essere particolarmente coinvolto, ribadendo la sua fedeltà alla Ferrari e spiegando che ancora non sono iniziate le discussioni per il suo rinnovo: ''Amo la Ferrari, ho sempre sognato di correre per questa squadra e queste voci non mi toccano. Non mi sono posto una scadenza per gestirlo. Vedremo quando sarà il momento, ma le discussioni non sono ancora iniziate e penso che voi dovreste porre questa domanda a Fred Vasseur''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/05/2023