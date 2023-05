In Gran Bretagna rilanciano: "La Ferrari prepara una mega offerta a Lewis Hamilton"

Le voci di mercato che riguardano il possibile matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari tornano costantemente alla ribalta negli ultimi anni. Complice l'avvio di stagione deludente sia della scuderia di Maranello sia della Mercedes, l'ipotesi di un ribaltone che coinvolge questi due team e il sette volte iridato ha ripreso forza con numerosi scenari di mercato che hanno ripreso a circolare con insistenza.

ELKANN A FAVORE Questa volta è la testata britannica Mail Sport a pubblicare quella che viene presentata come un'esclusiva di mercato, secondo la quale la Ferrari è pronta ad offrire a Hamilton un contratto del valore di circa 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) per convincerlo a lasciare la Mercedes. A spingere in prima persona per l'operazione sarebbe il presidente della Ferrari, John Elkann.

COPPIA DA SOGNO L'ingaggio di Hamilton avrebbe giocoforza delle conseguenze anche sul futuro degli attuali piloti della Ferrari. Secondo il Mail, il Cavallino Rampante punterebbe addirittura a creare una coppia d'oro mantenendo al fianco del britannico Charles Leclerc. Il sacrificato sarebbe Carlos Sainz, il quale recentemente ha smentito le indiscrezioni che lo vogliono collegato al prossimo sbarco dell'Audi in F1. Rimarrebbe aperta anche l'opzione dello scambio alla pari con Leclerc, ma ancora una volta si ribadisce che la Mercedes è pronta a replicare a qualsiasi offerta economica pur di tenere Hamilton. Insomma, alla fine nulla di realmente nuovo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/05/2023