F1 Monaco, Leclerc e i dubbi della vigilia: "Red Bull più forte in gara, ma qui la qualifica..."

Non basta aggrapparsi al ricordo delle due pole position consecutive ottenute nelle ultime stagioni per immaginarsi al vertice anche sabato prossimo, al termine delle qualifiche più importanti (e decisive, viste le chance di sorpasso in pista) della stagione. Charles Leclerc lo sa bene e d’altronde a imporre di restare con i piedi ben saldi per terra sono anche le prestazioni fin qui deficitarie della sua SF-23, oltre al fatto che gli ultimi due GP di Monaco sono andati tutt’altro che bene per il Cavallino: nel 2021, il monegasco non è infatti riuscito a partire a causa dei danni subiti nell’impatto contro le barriere in Q3, mentre nella scorsa stagione l’idolo del pubblico di casa è scivolato dalla prima alla quarta posizione per via di una strategia di gara scellerata del muretto Ferrari…

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) al comando della gara nei primi giri

ASPETTATIVE BASSE Insomma, alla vigilia del weekend nel Principato Leclerc predica calma e abbassa il livello delle aspettative, anche considerando quanto le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez abbiano dimostrato di andare forte su tutti i terreni. Intervistato da Radio Montecarlo al termine della consueta partita benefica della Nazionale Piloti allo stadio Louis II, Charles ha proprio voluto ricordare le due dolorose ultime uscite sul tortuoso tracciato di Monte Carlo: “Abbiamo fatto la pole position negli ultimi due anni e poi sfortunatamente non abbiamo mantenuto le promesse alla domenica, ma adesso non siamo neppure in quella stessa situazione, perché la macchina è molto meno competitiva. Vedremo cosa succederà, di sicuro io darò il mio massimo come sempre”.

F1 Partita Nazionale Piloti Monte Carlo 2023: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) | Foto: Mario Curti Instagram @nazionale_piloti

RED BULL FAVORITA Inevitabile, dunque, iniziare il fine settimana di casa considerando la macchina di Verstappen e Perez come vera favorita per la vittoria: “Molto onestamente, credo che la Red Bull sia molto più forte in tutti i circuiti, e anche se dovessimo riuscire a trovare l’assetto perfetto, in una pista come questa è poi il pilota che deve comunque fare la differenza. Io spero di essere in buona forma questo weekend e di riuscire a fare la differenza sabato, perché la domenica non ci sono mai veri dubbi sul fatto che la Red Bull sarà davanti. Ovviamente, sorpassare qui non è facile e quindi, se dovessimo fare molto bene in qualifica, allora la gara sarebbe tutta da giocare”.

NO AGGIORNAMENTI Secondo quanto riportato da varie fonti nel corso della settimana, la Ferrari comunque non porterà in pista a Monaco gli aggiornamenti previsti già per Imola, ma poi rimandati a causa della pioggia e della condivisibile decisione di cancellare l’appuntamento in Emilia-Romagna. Il tracciato cittadino del Principato è infatti stretto e tortuoso e, più che l’assetto, la cosa più importante per i piloti è riuscire a trovare la giusta confidenza macinando chilometri in pista, cosa non semplice quando ci sono nuove componenti (come la sospensione posteriore che dovrebbe debuttare a questo punto a Barcellona) da mettere a punto.

F1 Partita Nazionale Piloti Monte Carlo 2023: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) | Foto: Mario Curti Instagram @nazionale_piloti

SAINZ INFORTUNATO Ma non è questo l’unico tema in casa Ferrari, visto che ieri Carlos Sainz ha subito un piccolo infortunio alla coscia destra che ha richiesto l’intervento dei paramedici. La contusione comunque non preoccupa lo staff della Rossa e non ci sono dubbi che lo spagnolo sarà regolarmente in macchina, anche se potenzialmente acciaccato, nel weekend del Principato. La Nazionale Piloti ha vinto per 4-3 sul World Star Team, senza però particolari meriti di Leclerc. “Davvero, non ho talento! Il calcio – ha scherzato Charles sul finale – non fa per me. Non c’ho mai giocato seriamente ma solo per divertirmi. E poi è per una buona causa, valeva la pena essere qui”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/05/2023