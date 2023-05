Formula 1 GP Monaco 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP di Monaco di Formula 1 nella leggendaria Monte Carlo: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP MONACO IN TV Dopo la triste ma doverosa rinuncia al Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola, nel weekend torna la Formula 1 con l'attesissima tappa di Monte Carlo. Fino a qui il Campionato è stato dominato dai due piloti della Red Bull, Max Verstappen e Sergio Perez, quest'ultimo un maestro dei tracciati stradali e dunque tra i favoriti d'obbligo per Monaco. Attenzione però, perché la gara del Principato è quella di casa per Charles Leclerc, che negli scorsi anni ha sfiorato più volte l'affermazione, e deve riscuotere un bel credito dalla sorte. Per le sue caratteristiche particolari e per l'estrema difficoltà in fase di sorpasso, inoltre, rivestiranno un'importanza capitale strategie e qualifiche, e il minimo errore si pagherà carissimo alla domenica. Spazio dunque per le sorprese e per tanti altri possibili vincitori, come Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell e Fernando Alonso...

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 26 maggio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 27 maggio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 28 maggio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 27 maggio

Qualifiche: 18.30

Domenica 28 maggio

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DI MONACO 2023

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

Assieme a Monza e Silverstone, Monte Carlo è l'unico altro circuito a essere ancora presente nel mondiale tra quelli della stagione 1950, la prima del campionato mondiale di Formula 1. A differenza però dei tracciati britannico e italiano, quello del Principato è cambiato pochissimo rispetto all'origine, con l'introduzione della variante delle Piscine, della zona Rascasse-Anthony Noguess e con la ridefinizione della Chicane del porto. Con queste piccole modifiche si è passato dai 3,18 km originari ai 3,337 km attuali. La pista è stretta ed è quasi impossibile sorpassare, eppure in passato si sono viste manovre vincenti persino al tortuoso Hairpin (curva 6), ma il posto migliore per tentare un rischiosissimo attacco, resta comunque la staccata della chicane del porto, in fondo al tunnel. Ultima criticità: occhio all'imbuto alla prima curva dopo il via, la Santa Devota, per il resto da segnalare lo scorrevole Casinò, le due curve strette del Mirabeau alto e basso, e lo spigoloso settore delle Piscine, tutte curve sulle quali è stata scritta la storia della Formula 1.

La pioggia potrebbe giungere a rimescolare le carte del Gran Premio di Monaco di Formula 1 come spesso è accaduto nella storia della gara del Principato. A un venerdì di sole, potrebbero contrapporsi un sabato e una domenica con temporali sparsi e con temperature comunque in linea con quelle stagionali. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 26 maggio: temperature: max 23°, min 18°; soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 59%, vento 11 km/h.

Sabato 27 maggio: temperature: max 23°, min 18°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 62%, vento 11 km/h.

Domenica 28 maggio: temperature: max 23°, min 18°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 63%, vento 14 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/05/2023