F1 GP Monaco 2023, Diretta LIVE Gara

LIVE MONTE CARLO F1 L'ultimo weekend di maggio è ormai da tradizione quello in cui la Formula 1 scende in pista a Monte Carlo. Ma se l'appuntamento con il Principato di Monaco, il più glamour, chic e iconico della stagione è già di per sé ricco di spunti di interesse, quest'anno è impreziosito anche dall'attesa per le novità tecniche della Mercedes, che spera di ridurre drasticamente il gap dalle dominanti Red Bull. E poi ci sono Ferrari e Aston Martin che, soprattutto con il padrone di casa Charles Leclerc e con l'esperto Fernando Alonso, sperano di capitalizzare quanto di buono fatto vedere nel fine settimana di Baku e mettere i bastoni tra le ruote di Max Verstappen e Sergio Perez. Sarà così o assisteremo a un'altra doppietta di Milton Keynes? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio di Monaco 2023.

GP di Monaco 2023 live dalle 14.45 di domenica 28 maggio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.