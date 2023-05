Al GP Monaco si rivede Vettel: "Mi mancava, ma..."

Ieri nel paddock di Montecarlo si aggirava una figura decisamente nota a tutti. Parliamo del quattro volte iridato Sebastian Vettel, ritiratosi al termine della passata stagione e giunto ieri qui nel Principato in auto assieme alla sua famiglia. Il pilota tedesco è passato a trovare in particolare le sue ex squadre Red Bull e Aston Martin, mentre non è stato visto soffermarsi particolarmente con la Ferrari.

CONCENTRATO SULLA FAMIGLIA Camicia bianca e pantaloni blu, Vettel ha concesso ai giornalisti alcune parole sulla sua rimpatriata: ''Tutto questo mi è mancato, ma non sono qui per questo. Sono qui su invito di Stefano Domenicali. Sto andando molto bene, il tempo passato con la famiglia è molto bello, ma vola. E' decisamente bello volare di meno e viaggiare con loro''.

VEDI ANCHE

IL SALUTO A LEWIS Nella sua rimpatriata Vettel ha dedicato un caloroso saluto anche a Lewis Hamilton, ex rivale e grande amico. Tra le persone con cui si è fermato a parlare c'è anche Helmut Marko, il quale ha rivelato: ''Sta crescendo i suoi bambini, questo era uno degli argomenti. Abbiamo parlato solo brevemente delle corse automobilistiche. Sta bene e si sta godendo la vita''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/05/2023