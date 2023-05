Marko critico con Perez: "Uno stupido errore"

Lo scorso anno Sergio Perez commise un discusso errore nel corso della Q3 delle qualifiche del GP Monaco che, con il senno di poi, gli permise di conquistare il successo il giorno dopo in quanto impedì a Max Verstappen di migliorarsi e di partirgli davanti. Quest'anno le cose sono andate molto diversamente per il messicano: altro impatto contro le barriere per il messicano, ma molto più violento e soprattutto avvenuto dopo aver completato appena un giro cronometrato nel corso della Q1. Le conseguenze per lui sono disastrose: oggi partirà per ultimo e, se non avveranno clamorosi colpi di scena, per lui sarà quasi impossibile raggiungere la zona punti.

BOCCIATO DA MARKO Il weekend di Montecarlo rischia di seppellire le speranze di titolo di Perez e, come se non bastasse, pesanti critiche gli sono arrivate da Helmut Marko: ''Con una macchina del genere, non puoi uscire nella prima eliminatoria. E' stato uno stupido errore da parte sua. Forse pensava troppo alla lotta per il titolo''. Il consigliere della Red Bull ritiene che per Perez le possibilità di conquistare punti sia ridotte al lumicino: ''È così difficile con queste auto recuperare qui. Forse Checo può arrivare a 13° o 14°''.

GERARCHIE RISTABILITE Paradossalmente, il difficile weekend di Perez potrebbe aiutare la Red Bull a definire un volta per tutte le gerarchie all'interno del box anche per questa stagione, rendendo chiaro al messicano che è Verstappen la prima guida definita. A riguardo, Marko ha spiegato: ''Abbiamo i nostri piani e stiamo osservando molto da vicino ciò che sta accadendo. Abbiamo già uno schema di massima, ma ovviamente non lo diremo qui''.

ALTRE CRITICHE Molto duro nei confronti di Perez è stato anche l'ex pilota di F1 Robert Doornbos. Ai microfoni dell'emittente olandese Ziggo Sport ha dichiarato: ''Il re delle strade ha completamente fallito. Non puoi schiantarti in quel modo con un'auto del genere. Guardate l'impatto: era troppo veloce di almeno 20 km/h. Ha la macchina migliore, ma partirà ultimo. È stato così stupido da parte di Perez''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/05/2023