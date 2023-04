F1, Red Bull: Sergio Perez nega i rapporti tesi con Max Verstappen

Il clima all’interno del box Red Bull è sereno e privo di qualsiasi tipo di tensione. Questa almeno è la convinzione di Sergio Perez, che ha negato che il rapporto con Max Verstappen e con il suo entourage sia ai minimi termini. Le ipotesi che qualcosa non andasse per il verso giusto si erano fatte strada già nel GP Brasile della passata stagione, quando l’olandese si era rifiutato di far passare il compagno ancora in lotta per il secondo posto nella classifica Piloti, facendo riferimento a presunti torti subiti nell’arco del campionato. Tra i due c’era poi stato un chiarimento imposto dai vertici della scuderia, ma anche quest’anno aveva fatto discutere l’atteggiamento di Jos Verstappen a Jeddah, apparso piuttosto seccato durante i festeggiamenti per la vittoria di Checo.

F1 2023, GP Arabia Saudita: Sergio Perez e sullo sfondo Jos Verstappen

CHECO NEGA LE TENSIONI “A essere onesto – ha spiegato il pilota messicano ai microfoni di Sky Germania – credo che ci sia una grande atmosfera all’interno del garage. C’è un altissimo livello di rispetto tra me e Max e anche tra tutti gli ingegneri dalle due parti del box. Penso che siamo entrambi abbastanza maturi per capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e, finché le cose sono così, non vedo motivi per cui la situazione dovrebbe cambiare”.

F1 2023: Sergio Perez e Max Verstappen (Red Bull Racing)

RIVALI PER IL TITOLO Con una Red Bull così competitiva, inevitabile che si acuisca la rivalità con Verstappen, visto che è proprio Perez l’unico davvero in grado di contrastare il predominio del campione del mondo in carica: “Il distacco è stato piccolo sia in qualifica sia in gara, ma non ci sono nemmeno dubbi sul fatto che non ci sono piloti in forma come lo è Max, che poi è il motivo per cui lui è nel team. Di sicuro è il pilota più difficile da battere, quindi la sfida richiederà il massimo degli sforzi da parte mia. Dovrò dare tutto in ogni singolo weekend”. Il messicano ha un contratto con Red Bull fino alla fine del 2024, ma in molti ipotizzano che possa essere Daniel Ricciardo a sostituirlo qualora la tensione con Max dovesse degenerare.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/04/2023