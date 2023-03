Jos Verstappen, la sua non esultanza diventa virale: "Abbiamo visto tutti cosa è successo in qualifica"

Il successo di Sergio Perez nel GP Arabia Saudita ha fatto esplodere la narrativa sui rapporti all'interno del box Red Bull. Dopo le tensioni già viste lo scorso anno, sfociate nel secco rifiuto di Max Verstappen a cedere la posizione al compagno di squadra nel GP Brasile, a Jeddah l'olandese ha incassato controvoglia la vittoria del messicano, disobbedendo alle richieste del muretto di congelare le posizioni nel finale e prendendosi il giro più veloce proprio all'ultima tornata. Ma è stato soprattutto suo papà Jos a diventare bersaglio del web, dopo che le telecamere lo hanno ripreso ignorare totalmente i festeggiamenti del team a Perez che stavano avvenendo accanto a lui al termine del gran premio.

REAZIONE COMPRENSIBILE? Di questa scena, di per sé anche piuttosto comica, si è discusso molto anche in madrepatria. Jan Lammers, boss del GP Olanda che si disputa a Zandvoort, ha difeso Jos Verstappen e Raymond Vermeulen, manager di Max pure lui ripreso in atteggiamento scarsamente entusiasta per il risultato: ''Improvvisamente le immagini lo mostrano in bella vista in TV. Come doveva apparire quando suo figlio è arrivato secondo invece che primo, dovrebbe sembrare felice? Si sta parlando troppo di questo. Jos e Raymond non sono mai stati molto coinvolti emotivamente in gara perché era molto chiaro il motivo per cui si è verificato quel risultato''.

LA CONSTATAZIONE DI JOS Intervistato dal sito olandese Formule 1, Jos Verstappen ha sottolineato come il risultato di Jeddah sia stato chiaramente condizionato dal problema meccanico che ha fermato il figlio Max nel corso della Q2 di sabato, obbligandolo a scattare dalla quindicesima posizione: ''Non credo che lui (Perez) abbia quell'occasione molto spesso, quindi l'ha vista e l'ha fatto. Ma abbiamo visto tutti cosa è successo in qualifica, altrimenti Max avrebbe facilmente ottenuto quella pole position. E poi la gara sarebbe stata molto più facile''.

L'IRONIA DI ALBERS In un campionato che ha già evidenziato l'enorme superiorità della Red Bull sui rivali, molti sperano che Perez possa dare filo da torcere a Verstappen, facendoci rivivere una rivalità simile a quella tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg vista nei primi anni di dominio della Mercedes. L'ex pilota di F1 Christijan Albers, pure lui olandese, ha però ironizzato sulle reali speranze del messicano, dichiarando al quotidiano De Telegraaf: ''Può puntate al titolo? Sì, se Max ha problemi cinque, sei, sette o forse otto volte. Se al contempo Perez non ha problemi, potrebbe essere una storia come Rosberg e Hamilton nel 2016. In quel caso potrebbe essere possibile''.

GLOCK CI CREDE Più possibilista sulle chance di Perez è invece Timo Glock, a sua volta ex pilota di F1 con Toyota e Marussia: ''Vede la sua possibilità di competere con Verstappen. La battaglia potrebbe essere accesa. Perez ha dimostrato di avere un ottimo passo gara, ma allo stesso tempo abbiamo visto che Verstappen è uno a cui non si può dire cosa fare. Entrambi possono dire quello che vogliono, ma questi piloti cercheranno entrambi di vincere''. Intanto il team principal della Red Bull, Chris Horner, ha dichiarato che nell'ultimo giro anche Perez, così come Verstappen, ha cercato di migliorare il giro veloce che già gli apparteneva, rinuciando al tentativo dopo aver constatato di essere stato troppo lento nel primo settore del circuito.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/03/2023