Trattativa con la Ferrari? Hamilton nega: "Chi l'ha scritto forse si annoiava"

Così il sette volte campione del mondo nella classica conferenza stampa del giovedì del GP di Monte Carlo: non c'è alcuna pista Ferrari, anzi una trattativa ormai alle battute finali per restare in Mercedes

Era inevitabile e persino scontato che nel giovedì di Monte Carlo a motori spenti – per il secondo anno di fila le prove libere sono spostate al venerdì rendendo quello nel Principato un appuntamento come tutti gli altri, almeno dal punto di vista del format – non si parlasse d’altro che della chiacchierata trattativa tra Lewis Hamilton e la Ferrari in ottica 2024. Il sette volte campione del mondo, che in conferenza stampa è intervenuto insieme al suo potenziale prossimo compagno di squadra Charles Leclerc, in realtà ha negato con forza ogni rumour smentendo così la notizia pubblicata in esclusiva qualche giorno fa dal Daily Mail.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) all'arrivo nel paddock

NOIA NEL WEEKEND Sorridente e rilassato, Hamilton ha infatti ipotizzato che l’assenza di gare nel weekend – domenica scorsa si sarebbe dovuto correre il GP di Imola, annullato a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna – sia stata determinante per dare il via alle indiscrezioni: “Ovviamente, quando ci sono delle trattative contrattuali, c’è sempre spazio per le speculazioni. Ma, a meno che non sentiate un aggiornamento da me, si tratterà comunque di speculazioni. Qualcuno ha scritto certe cose ma forse è perché, dopo che il GP è stato cancellato, si stava annoiando. In realtà il mio entourage sta lavorando dietro le quinte a stretto contatto con Toto Wolff per il rinnovo”.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) e Charles Leclerc (Ferrari)

RINNOVO CON MERCEDES Insomma, niente trattative con la Ferrari, ma la conferma – e in questa fase sarebbe stato sorprendente accadesse il contrario – che è Mercedes l’unica strada possibile per chiudere la carriera. La trattativa è in stato avanzato, e c’è pure una novità: Lewis stavolta si sta facendo assistere dai propri legali: “Siamo vicini ad avere una bozza di contratto pronta da firmare, e il fatto che adesso ho un team che si occupa di questo aspetto mi dà la possibilità di concentrarmi solo sul mio lavoro. È molto meglio di quanto non fosse in passato, perché prima me ne occupavo personalmente ed era fonte di enorme stress. Adesso ho una bella squadra alle spalle che mi permette di focalizzarmi unicamente sulla guida. Ho spiegato loro cosa voglio e so che ci stanno lavorando, per cui spero che nelle prossime settimane ci sarà un annuncio. Ci siamo quasi”.

