Ferrari, a Monaco per sfatare il tabù. Vasseur: "Weekend preparato nei minimi dettagli"

La Ferrari si presenta a Monte Carlo con l’intento di permettere a Charles Leclerc di sfatare la maledizione del GP di casa nel Principato. Il pilota monegasco non soltanto non ha mai visto il podio, ma si è ritirato nel 2018 e nel 2019, non ha preso parte alla gara del 2021 dopo aver ottenuto la pole position al sabato e, nel 2022, ha sprecato la partenza al palo a causa di una strategia inadeguata tagliando il traguardo in quarta posizione. Per il resto, l’edizione di quest’anno del GP di Monaco non inizia sotto i migliori auspici, con una rossa meno performante rispetto a 12 mesi fa e con gli sviluppi della SF-23 rimandati a Barcellona, un circuito più adatto a testare il funzionamento della nuova sospensione e degli aggiornamenti aerodinamici.

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) al comando della gara nei primi giri

PISTA FAVOREVOLE? Questo non significa tuttavia partire già da sconfitti. Anzi, considerando le buone impressioni mostrate a Baku – un altro circuito cittadino dalle caratteristiche dell’asfalto molto simili a quelle di Monte Carlo – la Ferrari può sperare di dire la sua. Innanzitutto perché è principalmente in qualifica, dove la SF-23 ha mostrato le proprie migliori qualità, che nel Principato si fanno i giochi (salvo sorprese, come negli ultimi due anni), e poi perché il super Drs della Red Bull avrà in gara un impatto limitato visto che i tratti rettilinei sono molto brevi e i sorpassi quasi impossibili. Dall’altro lato, è ovvio che il Cavallino dovrà battere una concorrenza agguerrita che vedrà proprio in Max Verstappen e Sergio Perez i grandi favoriti per la vittoria, ma al contempo è lecito aspettarsi una Rossa diversa da quella impalpabile vista tre settimane fa a Miami.

VEDI ANCHE

F1 2023: Carlos Sainz e Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

PARLA VASSEUR Forse è anche per questo che, nel commento della vigilia del weekend, anche il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur si lascia andare a una punta di cauto ottimismo: “Si torna a gareggiare e questa volta a casa di Leclerc, a Monte Carlo. Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionante per lui, così come per tutti noi. Insieme a Charles e Carlos abbiamo preparato il fine settimana nei minimi dettagli per sfruttare ogni opportunità che la pista, particolarmente insidiosa, potrebbe offrire. Entrambi i nostri piloti adorano il tracciato, con Charles che è stato in pole negli ultimi due anni e Carlos che è sempre salito sul podio a Monaco da quando è entrato a far parte della Ferrari. Daremo il massimo per ottenere un buon risultato da dedicare ai nostri tifosi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/05/2023