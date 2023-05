La donazione Ferrari a sostegno delle persone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna

Ancora con svariati comuni in zona rossa a causa dell’esondazione di fiumi e torrenti dopo le straordinarie piogge dei giorni scorsi, l’Emilia-Romagna inizia la conta dei danni mentre proseguono i soccorsi delle popolazioni colpite dall’alluvione. Una tragedia dinanzi alla quale le squadre di Formula 1 – che hanno da poco ricevuto l’ok per smontare i motorhome nel paddock di Imola per iniziare il viaggio verso Monte Carlo, dove si correrà nel weekend del 28 maggio – non sono rimaste indifferenti.

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola colpito dalle forti piogge | Foto: Instagram @autodromoimola

GENEROSITÀ FERRARI Se mercoledì era stata prima di tutte l’AlphaTauri a promuovere in rete la raccolta fondi del comune di Faenza, dove la squadra ha la sua sede principale, coinvolgendo tanti altri team e piloti nel passaparola social, nella giornata di giovedì è stata la Ferrari a muoversi in sostegno della propria regione (Maranello è a circa 85 km da Imola): il Cavallino ha infatti deciso di donare un milione di euro a favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, aderendo così alla raccolta fondi ufficiale. Di sicuro un gran bel gesto in un momento molto complicato per tutte le persone coinvolte.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/05/2023