Imola, i biglietti per il GP Emilia-Romagna 2023 saranno rimborsati: info e procedure

Aci Sport e TicketOne sono al lavoro per definire le tempistiche e le modalità per il rimborso dei biglietti per il GP di Formula 1 a Imola, cancellato per l'alluvione che ha colpito la Regione

Nonostante l’Emilia-Romagna sia ancora in zona rossa a causa dell’alluvione che ha costretto la Formula 1 a cancellare il GP di Imola che si sarebbe dovuto correre nel weekend, gli organizzatori sono già all’opera per rispondere ai numerosi quesiti relativi al rimborso dei biglietti per assistere alla gara. Viste le circostanze di forza maggiore che hanno portato ad annullare l’evento e considerato anche l’analogo precedente dell’edizione 2020, ovviamente tutti i tifosi avranno diritto a essere risarciti per l’intera somma pagata per l’acquisto dei tagliandi.

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: ombrelli aperti sugli spalti al via della gara

IL COMUNICATO A ufficializzare la notizia è proprio l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che in una nota sul proprio sito web ha chiarito come i biglietti potranno essere riconvertiti per il GP di Imola dell’anno prossimo oppure interamente rimborsati. “A causa dell’emergenza maltempo nella regione – si legge nel comunicato – il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma dal 19 al 21 maggio, non si terrà. Informiamo tutti coloro che hanno comprato un tagliando attraverso la rete di vendita e la piattaforma online TicketOne, della possibilità di convertire i biglietti acquistati con quelli per l’evento del 2024 o, in alternativa, di ricevere un rimborso economico”.

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: Atmosfera del circuito

TEMPISTICHE Per le tempistiche c’è invece (comprensibilmente) ancora da pazientare un po’: “Data la situazione di emergenza perdurante nella Regione, i metodi e le tempistiche per il risarcimento saranno comunicati attraverso un apposito e successivo annuncio, che sarà inviato via e-mail nei prossimi giorni da Aci Sport attraverso il rivenditore ufficiale TicketOne”. Per maggiori informazioni è possibile contattare il call center di TicketOne al numero (a pagamento) 892.101.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/05/2023