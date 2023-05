GP Imola cancellato: il precedente del rimborso dei biglietti nel 2020

L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna e le Marche ha portato gli organizzatori alla scelta – unanimemente condivisa considerando la necessità delle forze dell’ordine di concentrarsi sui soccorsi alle popolazioni alluvionate – di cancellare il GP che si sarebbe dovuto tenere nel weekend a Imola. Una gara che, salvo clamorose sorprese, non sarà spostata più avanti nel Mondiale 2023, visto che nelle prossime settimane non ci sono slot liberi per un eventuale recupero, che la F1 osserverà lo stop estivo obbligatorio tra i GP del Belgio del 30 luglio e quello d’Olanda del prossimo 27 agosto e che dal 17 settembre inizierà la terza e ultima fase della stagione, quella extraeuropea tra Asia, America e Medio Oriente.

L'esondazione del fiume Santerno a Imola | Foto: www.comune.imola.bo.it

RIMBORSO BIGLIETTI Nella sempre più evidente difficoltà di trovare spazio per il recupero della gara in un calendario già congestionato, inevitabile che i tifosi che dovevano recarsi all’Enzo e Dino Ferrari di Imola vogliano sapere quale sarà la sorte dei biglietti già acquistati. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’Autodromo visto che non c’è ancora una decisione definitiva circa il semplice rinvio o la cancellazione totale dell’evento: nel primo (improbabile) caso, un po’ come accade con i concerti è credibile che i tagliandi restino validi per le nuove date, salva la possibilità di chiedere comunque un rimborso nel caso in cui non sia possibile partecipare; nella seconda e ben più verosimile ipotesi, invece, attraverso il rivenditore ufficiale TicketOne si dovrebbe ricevere direttamente il risarcimento dell’intera somma spesa per l’acquisto dei biglietti.

IL PRECEDENTE DEL 2020 In tal senso, aspettando una comunicazione da parte dell’ente promotore del GP o del rivenditore, può essere utile ricordare l’esempio del 2020, anno in cui si era organizzata la vendita dei biglietti per le tribune del primo GP dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy della storia della F1, che però poi si è disputato a porte chiuse per via della seconda ondata di contagio da Covid-19. In quel caso, il prezzo dei biglietti è stato interamente rimborsato seppur, come ricorda qualche appassionato sui social, dopo un’attesa di qualche mese. Al contrario, in occasione del GP di Spa 2021 annullato per pioggia dopo tre giri in regime di Safety Car e con il pubblico già sugli spalti da ore, alla fine l’organizzazione aveva optato per un rimborso parziale e per degli sconti sui prossimi acquisti: non dovrebbe comunque essere questo il caso, visto che l’evento a Imola è stato annullato ben prima dell’apertura dei cancelli dell’Autodromo.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/05/2023