Il maltempo minaccia il GP Imola: preoccupa il Santerno, strade chiuse. Aggiornamento: autodromo evacuato

Ancora piogge incessanti in Emilia Romagna e anche a Imola è allerta per possibili esondazioni del fiume Santerno

Il maltempo è tornato a flagellare l'Emilia Romagna, già colpita da forti piogge ed esodazioni due settimane fa. Nuove intense precipitazioni si sono manifestate in zona come preannunciato dai meteorologi e continueranno ad insistere sulla zona fino al primo pomeriggio di domani. La situazione si fa preoccupante anche a Imola, dove nel weekend è in programma il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

SANTERNO MINACCIOSO Nelle ultime ore è salito di molto il livello delle acque del fiume Santerno, il quale costeggia il circuito intitolato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari. Attualmente è stato raggiunto il livello di allerta arancio ed è stata disposta la chiusura di diverse strade, anche attorno all'autodromo. Tra queste citiamo via Graziadei, via Tiro a Segno, via Quarantini, via Minghetti. Chiusa inoltre la circolazione sul ponte della Tosa. Qui sotto, un impressionante video girato proprio da questo ponte poche ore prima della sua chiusura.

AUTODROMO EVACUATO Primi allagamenti si sono registrati anche all'interno dello stesso autodromo di Imola. Per precauzione tutta la zona è stata fatta evacuare, con il numeroso personale già presente in loco che ha dovuto abbandonare le attività svolte all'interno dell'impianto.

EVOLUZIONE METEO Come detto, le piogge dovrebbero insistere fino a metà della giornata di mercoledì, per poi dare tregua dal pomeriggio fino a tutto giovedì. Se la situazione non dovesse precipitare nelle prossime ore, questo miglioramento garantirà che il GP Emilia Romagna si svolga senza problemi. Un nuovo peggioramento è previsto a partire dalla serata di venerdì, ma con precipitazioni molto più contenute che dovrebbero proseguire anche sabato fino alla notte. Dovrebbe svolgersi invece sull'asciutto la gara prevista domenica.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/05/2023