Una mescola per ogni Q: come funzionano le qualifiche di Imola

Il weekend di Imola avrà un motivo di interesse aggiuntivo: nella giornata di sabato verrà sperimentata una nuova regola per le qualifiche del GP Emilia Romagna, con i piloti che non potranno scegliere le mescole da utilizzare nel corso delle tre eliminatorie in cui sono suddivise le prove. La novità prevede infatti che nel corso della Q1 tutti dovranno utilizzare la gomma dura bianca, nella Q2 la gomma media gialla e nella Q3 la morbida rossa. Per questo appuntamento, Pirelli ha scelto di portare la gamma di mescole più morbide (le C3, C4 e C5) tra quelle a disposizione per la stagione 2023.

FATTORE AMBIENTALE Alla base di questa decisione c'è una motivazione puramente ecologica. A spiegarla è stato Mario Isola, direttore di Pirelli Motorsport: ''A Imola testeremo un nuovo regolamento che prevede che i team utilizzino un diverso tipo di mescola per ciascuna delle tre sessioni, con le dure montate per la Q1, le medie per la Q2 e le morbide per la Q3. Questo significa una riduzione – da 13 a 11 – dei treni di gomme da asciutto che ogni pilota ha a disposizione per l'intero evento, diminuendo quindi l'impatto ambientale generato dalla produzione e dal trasporto delle gomme''. Questa novità potrebbe generare più azione in pista, con vetture che sfruttano meglio o peggio alcune mescole rispetto ad altre variando in parte i rapporti di forza tra team, e generare una maggior propensione alle strategie a due soste nel corso del gran premio. Questa novità verrà poi riproposta in un secondo gran premio, probabilmente prima della pausa estiva.

NUOVE GOMME DA BAGNATO Una seconda novità attesa a Imola riguarda le gomme da bagnato pieno contraddistinte dalla striscia laterale di colore blu. In previsione della possibile abolizione delle termocoperte a partire dalla prossima stagione, Pirelli porterà per il GP Emilia Romagna uno pneumatico che non richiede di essere precedentemente portato in temperatura attraverso una termocoperta. Isola ha spiegato: ''I test in pista hanno mostrato prestazioni ancora migliori rispetto al precedente Cinturato Blue full wet, anche senza il riscaldamento elettrico del pneumatico. Frutto degli studi effettuati da Pirelli, è il primo passo concreto verso l'utilizzo di pneumatici da asciutto senza preriscaldamento''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/05/2023