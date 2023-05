Matteo Salvini: "Imola e Monza devono coesistere"

In un periodo storico in cui sempre più nuove sedi, spesso supportate da importanti finanziamenti, spingono per entrare in un calendario di F1 sempre più affollato di gran premi, l'Italia sta conservando il privilegio di ospitare ben due gare. Ovviamente se guardassimo esclusivamente al peso della storia e della passione del pubblico locale gli appuntamenti di Imola e Monza meriterebbero un posto fisso ogni anno ma, in un Circus in cui l'aspetto economico ha sempre più un ruolo determinante, il loro futuro è costantemente in bilico.

L'APPOGGIO DEL GOVERNO Un supporto decisivo per i Gran Premi dell'Emilia Romagna e d'Italia deve arrivare dalle istituzioni e da questo punto di vista sono giunte buone notizie durante che la conferenza stampa che ha aperto la settimana della gara di Imola. Il ministro delle Infrastrutture, nonché vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini ha infatti dichiarato: ''I gran premi significano lavoro, turismo, bellezza e ricchezza. L'obiettivo è di mettere in sicurezza sia Imola che Monza, che devono assolutamente convivere''.

VEDI ANCHE

GREEN E MOTORSPORT Il mondo dell'automobile sta attraversando un periodo di transizione, con una spinta sempre più forte verso il passaggio alle motorizzazioni elettriche su cui discutono animatamente i governi europei. Sulla questione, e sulla sua coesistenza con il motorsport, Salvini ha aggiunto: ''Le sfide della sostenibilità e del green sono affascinanti e vanno benissimo, ma il rombo dei motori, quelli belli e che a qualcuno danno fastidio, a me riempe di emozione ed è insostituibile''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/05/2023