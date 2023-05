F1 GP Imola 2023: biglietti, parcheggi, trasporti, tutte le info per chi va in autodromo

Tribune, parcheggi, mezzi di trasporto, orari di accesso, foto e video: le info utili per gli spettatori che si recano all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per assistere al GP Emilia-Romagna 2023

Per il quarto anno di fila, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy. A differenza della scorsa stagione in cui il circus era arrivato in Italia con una lotta apertissima tra Red Bull e Ferrari, nel 2023 la battaglia per la vetta sembra un affare riservato alla coppia Verstappen-Perez. In ogni caso, il Cavallino arriva nel primo del due GP di casa con grande attesa per i primi veri aggiornamenti che dovrebbero, almeno in teoria, rimettere sui giusti binari la SF-23. E con la consapevolezza che non mancherà l'affetto dei tifosi, che comunque accorreranno in massa sulle tribune di Imola. A proposito: se siete tra questi o volete aggiungervi all'ultimo minuto, ecco tutte le info utili per assistere al GP Imola 2023.

Il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, 2021

F1 GP EMILIA-ROMAGNA 2023: BIGLIETTI DISPONIBILI

La Formula 1 non ha (ancora) registrato il tutto esaurito per il fine settimana di Imola. Sono dunque ancora presenti alcuni tagliandi di tribuna, prato e accesso circolare, validi sia per le singole giornate che in formato abbonamento per il pacchetto dei tre giorni del weekend. Qui il dettaglio dei prezzi per ogni singolo biglietto, che può essere acquistato direttamente dal rivenditore ufficiale Ticketone.

F1 2023 E SICUREZZA: COSA NON SI PUÒ PORTARE IN PISTA

Interessante è tutta la normativa legata alla sicurezza e al mantenimento dell’ordine pubblico in autodromo, perché implica una serie di divieti a cui tutte le persone che si recheranno in circuito saranno obbligati ad attenersi. Così, secondo il regolamento della vendita dei biglietti siglato da Fia, F1 e Autodromo di Imola, è esplicitamente proibito l’ingresso con:

Bottiglie, lattine, recipienti di vetro, cibi e bevande acquistati fuori dall’autodromo.

Sostanze illegali o qualsiasi articolo che potrebbe essere usato o interpretato come un’arma (dunque coltelli, oggetti a lama, fuochi d’artificio, fumogeni, spray per la protezione personale, bombolette spray in lamiera, trombette da stadio, vuvuzela, fischietti, razzi, armi da fuoco, munizioni, armi o oggetti pericolosi, droghe, veleni).

Droni o attrezzature simili, disturbatori telefonici, radio scanner, walkie-talkie, laser, bastoni per selfie.

Biciclette, pattini a rotelle, skateboard, scooter.

Oggetti di natura politica, religiosa o di altra natura simile o recanti slogan o messaggi offensivi.

Altri oggetti che, a discrezione del Promoter dell’evento, potrebbero essere usati per sabotare o danneggiare proprietà.

Da notare che, al netto degli inevitabili divieti circa l’utilizzo di armi e sostanze illegali, dopo le polemiche della passata stagione non c'è più alcun riferimento al divieto di introduzione di power bank per ricaricare gli smartphone, che dunque dovrebbero essere regolarmente ammessi.

F1 GP Emilia Romagna 2020, Imola: vista aerea del circuito

F1 GP EMILIA-ROMAGNA 2023: È CONSENT ITO FARE FOTO E VIDEO?

Altra questione di interesse per il pubblico di appassionati è quella relativa alla possibilità di scattare foto e di registrare video alle monoposto in pista. La risposta è affermativa, ma occorre fare dei distinguo: le registrazioni di video non sono consentite e, dunque, è vietato l’ingresso in autodromo con apparecchiature professionali a ciò destinate; è invece consentito l’ingresso di macchine fotografiche, telefoni cellulari, smartphone, tablet e altri dispositivi di comunicazione personale che permettano di scattare e archiviare fotografie o brevi filmati, purché le immagini siano utilizzate solo per scopi personali e privati.

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: la partenza della Sprint Race

VEDI ANCHE

AUTODROMO IMOLA: PARCHEGGI INTORNO AL CIRCUITO

Di certo cruciale è anche la questione parcheggi. Intorno all'Autodromo, oltre a vari parcheggi privati, sono presenti svariate zone di sosta pubblica in cui è possibile lasciare il proprio mezzo. Qui trovate la mappa dei parcheggi, che devono essere prenotati entro il 16 maggio attraverso l'apposito portale del comune di Imola e sono garantiti anche in caso di maltempo. I prezzi vanno dai 10 euro giornalieri per le moto ai 60 per i pullman, mentre per una normale automobile il prezzo è di 15 euro al giorno, con 22 euro per caravan, camper e roulotte. Di seguito la specifica dei parcheggi prenotabili:

Venerdì 19 – aperti dalle ore 6.30

P22 via Graziadei || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P27 via Patarini || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti), bus

P36 via Venturini || auto, moto

P51 via Tiro a Segno || auto, moto

Sabato 20 – aperti dalle ore 6.00

P22 via Graziadei || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P27 via Patarini || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti), bus

P28 via Gronchi || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P36 via Venturini || auto, moto

P50 via Tiro a Segno || auto, moto

P51 via Tiro a Segno || auto, moto

P60 via Pirandello || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P63 viale D’Agostino || auto, moto

Domenica 21 – aperti dalle ore 5.00

P22 via Graziadei || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P27 via Patarini || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti), bus

P28 via Gronchi || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P32 viale Zappi || auto, moto

P34 viale Zappi || auto, moto

P36 via Venturini || auto, moto

P37 viale Saffi || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P38 via Aspromonte || auto, moto

P39 via Aspromonte || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P40 via Aspromonte || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P41 via Cogne | auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P50 via Tiro a Segno || auto, moto

P51 via Tiro a Segno || auto, moto

P60 via Pirandello || auto, moto, camper, minibus (fino 16 posti)

P63 viale D’Agostino || auto, moto

I cancelli di accesso saranno aperti a partire dalle ore 8.00 del mattino dei tre giorni di attività in pista, ma ovviamente ogni spettatore potrà arrivare in circuito all’orario per lui più comodo.

F1 GP Emilia Romagna 2021, Imola: Atmosfera del circuito

TRASPORTI PUBBLICI PER L'AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI DI IMOLA

Per chi decidesse di recarsi in pista attraverso i mezzi pubblici, la stazione FS di Imola dista 1.5km - e, quindi, circa 20-25 minuti a piedi a seconda dell'andatura - dall'ingresso principale dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in via Dante. Non è prevista l'istituzione di navette di collegamento tra il circuito e la stazione. Per i collegamenti pubblici da altre città, sono invece previsti treni speciali e fermate straordinarie a Imola: tutte le informazioni del caso sono reperibili sul sito di Trenitalia.

GREEN PASS, TAMPONI, MASCHERINA E CHECK-IN: LE PROCEDURE COVID-19 PER IL GP EMILIA-ROMAGNA 2023

Infine, il 2023 segna il ritorno alla normalità per quanto concerne le procedure Covid-19: non sarà dunque necessario indossare la mascherina, effettuare tamponi, dimostrare di essere vaccinati e osservare la distanza interpersonale.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/05/2023