F1 GP Emilia Romagna 2024, le pagelle della gara di Imola

Le pagelle della settima gara dell'anno, il Gran Premio dell'Emilia Romagna vedono due piloti sopra a tutti gli altri, e uno poco lontano. Parliamo di Verstappen, Norris e Leclerc, tutti autori di una bella gara, così come Stroll e Tsunoda. Bocciati invece Alonso e Bottas, entrambi a causa della strategia.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 Oggi la Red Bull non era la solita auto imbattibile, ma Max era il solito Max. Neanche nel finale, con le gomme sulle tele, si è fatto prendere da un enorme Norris. Chapeau.

LANDO NORRIS - VOTO 9,5 Il mezzo punto in meno è perché senza quell'errorino alla Villeneuve forse avrebbe avuto un giro in più di DRS per provarci. Ma va bene così, è entrato in una nuova dimensione.

CHARLES LECLERC - VOTO 8,5 Fino all'errore alla Variante Alta stava facendo una gara super, poi le gomme sono calate e non poteva fare più del terzo posto che gli vale la seconda piazza in classifica.

OSCAR PIASTRI - VOTO 7,5 Ottima gara per l'australiano che mette sotto pressione Sainz e lo brucia al pit-stop, nella seconda parte poteva fare poco di più, ha bisogno di maturare ancora un po', ma la sostanza c'è.

CARLOS SAINZ - VOTO 7 Gara un po' anonima di Carlos, che non hai mai avuto il passo del compagno, e nel finale neanche quello di Piastri, un po' in crisi con le gomme. Comunque un 5° posto non si butta.

LEWIS HAMILTON - VOTO 6,5 Buon abbrivio in partenza, sopravanzando Tsunoda, poi da registrare un lungo alle Acqua Minerali e stop e un bel sorpasso a Perez in vantaggio di gomme.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7 Arriva dietro a Lewis solo per una decisione del team di raccogliere con lui un punto per il giro veloce, altrimenti avrebbe battuto anche oggi il più blasonato compagno di squadra.

SERGIO PEREZ - VOTO 6 Weekend da 4, gara da 6, non poteva fare molto di più dopo il pasticcio di ieri. Dalla 11° piazza diventa 8° poi tenta una strategia che può funzionare solo con una Safety Car che non arriva.

LANCE STROLL - VOTO 8 Chi dice che gli aggiornamenti sulla Aston Martin non abbiano funzionato? Lance ha fatto una gara perfetta con una strategia eccellente. Da 13° a 9° con buona pace dei suoi detrattori.

YUKI TSUNODA - VOTO 7 Sarà che è la pista di casa del suo team, ma Yuki ci si trova sempre molto a suo agio, e riesce a portare a casa un punticino che non era scontato, nonostante partisse settimo.

I voti degli altri

NICO HULKENBERG - VOTO 7 Un altro gran bel weekend per Nico, che arriva non lontano dai punti

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7 Bella gara anche per lui, in rimonta dalla 12° piazza.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 5,5 Salto del gambero invece per Daniel, da 9° a 13° al debutto a Imola

ESTEBAN OCON - VOTO 6 Alpine in grossa crisi, ma la costante è che è sempre davanti al compagno

GUANYOU ZHOU - VOTO 6 Scattava dietro al compagno e lo batte con una strategia canonica

PIERRE GASLY - VOTO 5 Cercasi guizzo da un pilota ormai da un po' troppo tempo anonimo

LOGAN SARGEANT - VOTO 6 Dalla penultima alla 17° posizione gli vale quantomeno la sufficienza.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 4,5 Giornata anonima e strategia impostata su Safety Car che non funziona.

FERNANDO ALONSO - VOTO 4,5 Come Bottas, prova ad andare lungo per sfruttare l'eventuale SC.

ALEXANDER ALBON - VOTO SV La sua gara finisce dopo l'errore del box Williams

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/05/2024