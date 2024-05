F1 GP Emilia Romagna 2024, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE IMOLA F1 La Formula 1 inizia la sua stagione europea e lo fa da una pista in cui si è scritta la storia dello sport: a ospitare il paddock dei GP è infatti l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che torna in calendario dopo che lo scorso anno l'evento era stato cancellato a causa dell'alluvione. Non solo per questo motivo il weekend è carico di temi: la Ferrari porta davanti ai propri tifosi un grosso pacchetto di sviluppi per la SF-24, con l'obiettivo di ridurre il gap dalla Red Bull e poter competere tutti i fine settimana con il dominatore Max Verstappen. Ma non si può neanche dimenticare che l'ultima gara è stata vinta dalla McLaren di Lando Norris, voglioso di confermarsi sulle rive del Santerno. Vedremo davvero un weekend più combattuto? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Emilia Romagna 2024.

Prove libere 3 GP Emilia Romagna 2024 live dalle 12.15 di sabato 18 maggio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.