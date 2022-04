GP Emilia Romagna 2022: risultati prove libere e qualifiche

SPRINT A IMOLA Per la terza stagione consecutiva la F1 fa tappa sul circuito di Imola per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Quest'anno il circuito che sorge sulle rive del Santerno ospiterà il primo dei tre weekend nei quali si disputerà la gara Sprint al sabato pomeriggio, con conseguenze stravolgimento del programma che vede le qualifiche da disputarsi al venerdì pomeriggio. Come lo scorso anno, il maltempo potrebbe condizionare l'attività in pista, in particolare nella prima giornata. Nel 2021 la gara fu vinta da Max Verstappen, mentre la pole position fu fatta segnare da Lewis Hamilton con il tempo di 1:14.411.

RISULTATI GP EMILIA ROMAGNA 2022

Gara

Sprint race

Prove libere 2

Qualifiche

Prove libere 1

PL1 - Sessione in programma alle ore 13:30

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2022, RISULTATI PL1

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/04/2022