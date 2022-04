F1 GP Emilia Romagna 2022, le pagelle sprint di Imola

PAGELLE SPRINT Solo i migliori del GP del sabato all'Enzo e Dino Ferrari di Imola nelle nostre pagelline. Il più bravo di tutti è il vincitore Max Verstappen, che al via perde la posizione su Leclerc ma se la riprende nel finale. Bravi anche Perez e Sainz! Questo e molto altro nelle pagelle ''sprint'' di MotorBox!

LAP 20/21



VERSTAPPEN GOES ROUND THE OUTSIDE AND TAKES THE LEAD!!!! 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/KRL1IKs3X2 — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9,5 Poteva perderla solo lui, e ha rischiato di farlo con una partenza rivedibile (il mezzo punto in meno). Dopodiché ha fatto di tutto per restare incollato a Leclerc ed è stato superlativo nel farlo, e stavolta le gomme le ha mantenute meglio la sua Red Bull. Nel finale il sorpasso che ha ammutolito la marea rossa. Bravo!

CHARLES LECLERC - VOTO 9 Fa tutto perfetto: al via recupera 4 decimi a Verstappen nei primi 200 metri, sorpassandolo. Alla ripartenza dopo la Safety Car allunga alla Rivazza e poi sfrutta la guidabilità nel misto della sua Ferrari per tenere quasi sempre fuori dal DRS il rivale. Nel finale patisce il graining e l'usura, e perde la gara negli ultimi due giri, ha fatto il massimo.

SERGIO PEREZ - VOTO 8,5 Un giro in più e riprendeva anche Leclerc. Non ha sbagliato nulla, rimontando dalla settima alla terza con sorpassi autoritari e, persino, facili, su Alonso e Ricciardo al via, e su Magnussen e Norris nel corso della gara. Domani sarà un serio candidato persino alla vittoria.

CARLOS SAINZ - VOTO 8 Riscatta l'errore della qualifica con una gara lineare e densa di sorpassi. I primi due arrivano subito in partenza, poi passa Alonso, Magnussen, Ricciardo e Norris. Di più non poteva fare.

LANDO NORRIS - VOTO 8 La perdita di due posizioni rispetto alle qualifiche non dipende da lui, ma dal gap tecnico tra la sua McLaren e le quattro auto guidate dai piloti che gli sono finiti davanti. Si candida a essere il migliore degli altri, per tutta la stagione.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 7,5 Una buona prestazione anche per l'altro pilota della McLaren. che ha mantenuto la sesta posizione del via, superato dai più quotati Perez e Sainz, ma bravo a passare Alonso e Magnussen.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6,5 Sbaglia la partenza, perdendo due posizioni, ma con pazienza recupera facendo scalpi importanti, come quelli di Vettel e Alonso. La settima posizione è ottima per la partenza di domani.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7 La scelta della gomma media non ha pagato, bravissimo in partenza a mantenere il quarto posto, poi però è stato facile preda di tutti quelli che l'hanno passato. Quarta fila è buon ottavo posto per lui

FERNANDO ALONSO - VOTO 6 L'Alpine ha un serio problema di gestione gomme, e Nando non può niente per arginare il problema, superato da Sainz e Bottas nel corso della gara. Certo, non avesse perso due posizioni in partenza da Perez e Ricciardo, avrebbe potuto conquistare almeno un punticino.

MICK SCHUMACHER - VOTO 7 Scattava dalla 12° posizione, si toglie la soddisfazione di passare Russell e Vettel. Non prende punti perché è la sprint race, ma si mette in buona posizione per conquistarli domani.

LEWIS HAMILTON - VOTO 5 Il problema non è lui, è la Mercedes. Ma può fare qualcosa di più, almeno stare davanti a Russell, invece in partenza è passato da Stroll e Tsunoda, riuscendo a recuperare solo la posizione sul canadese. Un 14° posto che lascia un'amarezza estrema.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/04/2022