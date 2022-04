F1 GP Imola 2022: tutte le info utili per l'accesso in autodromo

Il prossimo weekend, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà il primo grande evento sportivo su più giornate dalla fine dello stato d’emergenza e dalla riapertura delle tribune dopo la pandemia da Covid-19. Con la Ferrari in testa a entrambe le classifiche iridate, sarà probabilmente una grande festa rossa, con gli spalti che si preannunciano pieni in ogni ordine di posti (qui tutte le info per gli ultimi biglietti rimasti in vendita). Ecco cosa serve per entrare in circuito, ammesso che siate tra i fortunati possessori di uno dei tagliandi di ingresso.

Il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, 2021

GREEN PASS, TAMPONI, MASCHERINA E CHECK-IN: LE PROCEDURE COVID-19 PER IL GP EMILIA-ROMAGNA 2022

Come detto, lo Stato d’emergenza è terminato, ma questo non comporta (ancora) il completo “liberi tutti” dopo la pandemia che ci ha chiusi in casa per quasi due anni. Per accedere alle zone per le quali è richiesta l’esibizione del biglietto, anche se all’aperto, è necessario infatti essere provvisti di certificato Green Pass Base, cioè quello che le autorità sanitarie rilasciano in seguito alla vaccinazione, alla guarigione o al tampone molecolare o antigenico negativo. Sarà inoltre necessario indossare la mascherina FFP2 e completare il check-in online, necessario per semplificare la logistica e l’organizzazione degli ingressi in autodromo. Per la procedura, assolutamente obbligatoria, basta compilare il modulo disponibile cliccando qui. Le disposizioni riguardanti il Green Pass non si applicano ai minori di 12 anni e a tutti gli altri soggetti in grado di certificare un’esenzione medica al vaccino.

F1 GP Emilia Romagna 2021, Imola: Atmosfera del circuito

F1 2022 E SICUREZZA: COSA SI PUÒ E COSA NON SI PUÒ PORTARE IN PISTA

Interessante è anche tutta la normativa legata alla sicurezza e al mantenimento dell’ordine pubblico in autodromo, perché implica una serie di divieti a cui tutte le persone che si recheranno in circuito saranno obbligati ad attenersi. Così, secondo il regolamento della vendita dei biglietti siglato da Fia, F1 e Autodromo di Imola, è esplicitamente proibito l’ingresso con:

Bottiglie, lattine, recipienti di vetro, cibi e bevande acquistati fuori dall’autodromo.

Sostanze illegali o qualsiasi articolo che potrebbe essere usato o interpretato come un’arma (dunque coltelli, oggetti a lama, fuochi d’artificio, fumogeni, spray per la protezione personale, bombolette spray in lamiera, trombette da stadio, vuvuzela, fischietti, razzi, armi da fuoco, munizioni, armi o oggetti pericolosi, droghe, veleni).

Droni o attrezzature simili, disturbatori telefonici, radio scanner, walkie-talkie, laser, bastoni per selfie, power bank.

Biciclette, pattini a rotelle, skateboard, scooter.

Borse e zaini più grandi di 15 litri, trolley e bagagli.

Strumenti musicali, tende, sacchi a pelo,

Oggetti di natura politica, religiosa o di altra natura simile o recanti slogan o messaggi offensivi.

Altri oggetti che, a discrezione del Promoter dell’evento, potrebbero essere usati per sabotare o danneggiare proprietà.

Alla luce di questo elenco, e al netto degli inevitabili divieti circa l’utilizzo di armi e sostanze illegali, da tenere a mente che sarà vietato l’ingresso di borracce rigide, thermos e power bank per ricaricare gli smartphone. Consentito, invece, l’ingresso di ombrelli purché si tratti di quelli “tascabili”, privi di punta in metallo. Di seguito la lista completa di oggetti ammessi:

Bottiglie di plastica fino a 500ml senza tappo, borracce a sacca fino a 500ml, biberon per bambini in plastica.

Ombrelli da pioggia senza punta in metallo.

Treppiedi, monopiedi per macchine fotografiche, macchine fotografiche e obiettivi, computer portatili e altri apparecchi elettronici.

Aste flessibili di plastica per bandiere.

Accendini tascabili, sigarette elettroniche, creme in contenitori di plastica morbida con confezione originale.

Sedie e sgabelli, passeggini, carrozzine per disabili.

Unico vero dubbio è circa la possibilità di portare all’interno dell’Autodromo i bastoni per selfie: questi sono esplicitamente vietati dalle condizioni generali di vendita dei biglietti, ma ammessi dalle FAQ sul sito dell’autodromo. Il consiglio è comunque quello di farne a meno per evitare discussioni ai tornelli di ingresso.

F1 GP Emilia Romagna 2020, Imola: vista aerea del circuito

F1 GP EMILIA-ROMAGNA 2022: È CONSENTITO FARE FOTO E VIDEO?

Altra questione di interesse per il pubblico di appassionati è quella relativa alla possibilità di scattare foto e di registrare video alle monoposto in pista. La risposta è affermativa, ma occorre fare dei distinguo: le registrazioni di video non sono consentite e, dunque, è vietato l’ingresso in autodromo con apparecchiature professionali a ciò destinate; è invece consentito l’ingresso di macchine fotografiche, telefoni cellulari, smartphone, tablet e altri dispositivi di comunicazione personale che permettano di scattare e archiviare fotografie o brevi filmati, purché le immagini siano utilizzate solo per scopi personali e privati.

F1 GP Emilia Romagna 2021, Imola: La partenza della gara

AUTODROMO IMOLA: DOVE POSSO PARCHEGGIARE?

Ultimo ma non ultimo, di certo decisiva è la questione parcheggi. Qui potete trovare la mappa dei parcheggi dove lasciare la vostra automobile, compresi i numeri utili e i contatti per prenotare in anticipo un posto (entro giovedì 21 aprile). I prezzi vanno dai 7 euro giornalieri per le moto ai 40 per i pullman, mentre per una normale automobile il prezzo di 10 euro al giorno. I cancelli di accesso saranno aperti a partire dalle ore 8.00 del mattino dei tre giorni di attività in pista, ma ovviamente ogni spettatore potrà arrivare in circuito all’orario per lui più comodo.

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/04/2022