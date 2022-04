F1 GP Emilia Romagna 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE IMOLA F1 Smaltito il riposo pasquale, la Formula 1 torna in pista per uno dei weekend più attesi dell'anno, almeno in Italia. A ospitare il paddock dei GP è infatti l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che torna protagonista per la terza edizione del GP Emilia Romagna. Dopo i primi due appuntamenti a porte chiuse a causa della pandemia da Covid-19, il circuito del Santerno finalmente ospita il pubblico e, sugli spalti - qui tutte le info utili se vi trovate in pista - è atteso il pienone per salutare una Ferrari in testa a entrambe le classifiche iridate. Il tutto, senza dimenticare le particolari emozioni dei weekend con il nuovo format della F1 Sprint - qui la spiegazione sulle regole speciali di questo fine settimana - che ci regala ben due gare in due giorni. Ci saranno sorprese, anche per via di un meteo che si preannuncia capriccioso, oppure la Ferrari tornerà a imporsi sulla pista di casa come non succede dal lontano 2006? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Emilia Romagna e del Made in Italy 2022.

Qualifiche GP Imola 2022 live dalle 16.45 di venerdì 22 aprile. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.