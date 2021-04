INIZIO MOVIMENTATO Prima sessione di prove libere del GP Emilia Romagna caratterizzata da incidenti e interruzioni, ma dalla quale emergono subito le due Mercedes e la Red Bull di Max Verstappen. Buon avvio di weekend anche per la Ferrari, che piazza Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle prime sei posizioni. Tra i piloti di vertice, rimane attardato Sergio Perez coinvolto in un incidente con Esteban Ocon, mentre Nikita Mazepin conferma lo scarso feeling con la sua Haas provocando la bandiera rossa che ha chiuso in anticipo la mattinata.

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2021, RISULTATI PL1