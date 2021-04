A SPASSO PER LE STRADE DI IMOLA La sessione pomeridiana di prove libere del GP Emilia Romagna è durata solo pochi minuti per Max Verstappen. La Red Bull dell'olandese, infatti, si è fermata dopo aver percorso la Rivazza per un problema all'albero di trasmissione. L'olandese ha poi parcheggiato la RB16B poco dopo l'uscita della corsia box, ma per riportare la sua monoposto nel garage il carro attrezzi su cui è stata caricata ha dovuto fare un giro particolare, passando per le normali strade pubbliche che circondano il circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari. La telecamera onboard ha ripreso la curiosa scena di un'auto di F1 circondata da furgoni dei corrieri e camion stradali. Una situazione che non ha fatto felici i vertici della scuderia austriaca e non solo perché la vettura è sfilata senza venire coperta da un telo come si fa solitamente in questi casi.

TEMPO PERSO A spiegare il malcontento Red Bull è stato il team principal Chris Horner: ''Sembra che purtroppo l'albero di trasmissione abbia ceduto, quindi stiamo cercando di capire cosa l'abbia causato e perché sia successo. Sfortunatamente la macchina ha fatto un piccolo giro per la città di Imola dopo che l'hanno ritirata prima di riportarla ai box e così non abbiamo avuto abbastanza tempo per sistemarla. Ispezioneremo tutte le parti prima di domani''. Si è trattato solo dell'ennesimo episodio di cronaca di un venerdì assai movimentato, che ha visto anche un iniziale blackout delle comunicazioni a causa di un problema alla fibra ottica.