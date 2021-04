QUOTA... 99 Le Red Bull si confermano estremamente in forma in questo inizio di stagione F1 2021, ma alla fine è sempre lui, Sir Lewis Hamilton, a sorridere al termine della Q3. Il campione della Mercedes centra la pole position numero 99 della carriera, rifilando 87 millesimi al rivale numero 1, Max Verstappen. L'olandese, però, non gli partirà di fianco ma subito dietro, in terza posizione dopo essere stato beffato dall'altra Red Bull di Sergio Perez, che in partenza sfrutterà il vantaggio di scattare con le Soft e non, come Lewis e Max, con le Medium. Quarta posizione per Leclerc che salva un sabato dolceamaro per la Ferrari, esclusa dalla Q3 a causa dell'eliminazione (undicesimo posto in griglia) di Carlos Sainz. Di questo e tanto altro abbiamo parlato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme all'amico pilota Gian Maria Gabbiani.

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM