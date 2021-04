CAOS IMOLA Pioggia, incidenti, sorpassi, penalità. Imola torna nel calendario del mondiale 2021 di Formula 1 e ci regala una domenica ricca di spettacolo e colpi di scena. Alla fine, dalla pioggia del Santerno emerge il talento di Max Verstappen, probabilmente il più veloce in pista, sicuramente quello che lì davanti ha sbagliato meno. Alle sue spalle un Lewis Hamilton bravo a rimontare dopo un grave errore di guida ma molto fortunato per la bandiera rossa innescata dal brutto incidente di Russell e Bottas, che gli ha permesso di recuperare il giro perso in precedenza. Chiude il podio un ottimo Lando Norris, seguito a ruota dalle due Ferrari di Leclerc e Sainz. La nostra video analisi del Gp di Emilia Romagna in Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme all'amica Carolina Tedeschi che gestisce il profilo @F1WithCarolina.

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM