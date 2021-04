MERCEDES AL TOP Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna sembra improvvisamente riportarci al 2020, con una doppietta apparentemente senza storia delle Mercedes, al comando della classifica dei tempi al termine sia della prima che della seconda sessione. In realtà, al di là di distacchi che sono estremamente ristretti, c'è comunque da tenere d'occhio una Red Bull che per varie ragioni non ha potuto esprimersi al meglio e anche una Ferrari, apparsa con Leclerc addirittura più veloce di Hamilton e Bottas nella simulazione di passo gara. C'è da crederci o già dalle qualifiche ci troveremo a rivivere i rapporti di forza già emersi in Bahrain? Ne abbiamo parlato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme all'esperto di tecnica Rosario Giuliana.

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM