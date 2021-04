LIVE IMOLA F1 Dopo una pausa che a noi appassionati di Formula 1 è sembrata lunghissima, il circus riaccende finalmente i motori per il secondo appuntamento della stagione 2021. Con l'occasione, la massima serie automobilistica sbarca in Europa e in Italia, con Imola che torna al centro del mondo dei motori per la seconda volta in pochi mesi, avendo ospitato la F1 già nello scorso mese di novembre. Il Gp d'Emilia Romagna e del Made in Italy è però anche particolarmente atteso per il riproporsi della battaglia per la vittoria tra il supercampione Lewis Hamilton e l'arrembante Max Verstappen, voglioso di vendicare la sconfitta al photofinish patita in Bahrain. E poi c'è anche la solita bagarre di centro gruppo, con tanta curiosità sulla Ferrari: riusciranno Leclerc e Sainz a confermare il passo in avanti già mostrato a Sakhir? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend dell'ImolaGP 2021.

IL GP DI EMILIA ROMAGNA 2021 IN BREVE

Prove libere 2 GP Emilia Romagna 2021 live dalle 14.15 di venerdì 16 aprile. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.