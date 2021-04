IN SEGNO DI RISPETTO Il funerale reale del principe Filippo Duca di Edimburgo, in programma sabato, provoca una modifica agli orari della seconda giornata del GP Emilia Romagna. La decisione è stata comunicata quest'oggi da FIA e F1, in segno di rispetto verso la cerimonia. Fondamentalmente viene tutto anticipato di un'ora, ma questo provoca di conseguenza una modifica anche al programma del venerdì.

I NUOVI ORARI La terza sessione di prove libere inizierà dunque alle ore 11, mentre le qualifiche saranno in programma al vecchio orario delle 14, rispettando la regola che prevede 120 minuti di distanziamento tra la fine delle prime e l'inizio delle seconde. Come detto, cambiano anche gli orari del venerdì, in questo caso solo di mezz'ora rispetto ai piani iniziali: le PL1 sono in programma alle 11, mentre le PL2 a loro volta rispetteranno le regole che stabiliscono il loro inizio due ore e mezza dopo la fine della precedente sessione e, allo stesso tempo, un anticipo non inferiore alle 19 ore rispetto all'inizio delle PL3, iniziando dunque alle 14:30.

MINUTO DI SILENZIO La decisione di modificare gli orari in funzione del funerale reale non deve stupire: la F1 è un mondo dalla forte impronta anglosassone, con ben sette scuderie che hanno la sede in Gran Bretagna. Come ulteriore forma di omaggio al principe Filippo, prima delle qualifiche verrà osservato un minuto di silenzio.