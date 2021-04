PAURA A META' GARA Il Gran Premio dell'Emilia Romagna è stato reso ancora più emozionante dalla pioggia caduta pochi minuti prima del via. In mezzo a tanta azione, clamoroso è quello che è avvenuto a circa metà gara, nel corso del 33esimo dei 66 giri in programma: mentre Lewis Hamilton stava faticosamente uscendo dalla sabbia della via di fuga della Tosa, nel tratto che porta al Tamburello è avvenuto uno spaventoso incidente tra la Mercedes di Valtteri Bottas e la Williams di George Russell, in lotta per la posizione (sotto la galleria fotografica).

SCHIANTO E SCHIAFFO L'inglese, mentre cercava di superare il finlandese alla sua destra, ha toccato l'erba e ha perso il controllo della sua Williams, finendo per sbattere contro la monoposto del rivale. I due sono usciti di pista ad alta velocità, picchiando contro le barriere. Il botto maggiore è stato per Bottas, rimasto intontito all'interno della sua Mercedes. Ed è qui che Russell, convinto di aver perso il controllo della macchina per via della leggera manovra di difesa del finlandese, è andato a tirare uno schiaffo sul casco del rivale. Un brutto gesto, considerando che Bottas poteva anche avere dei traumi.

Russell smacking Bottas on the helmet while Bottas gives Russell the finger 😳🌶 pic.twitter.com/z4oHY8XYCe — ESPN F1 (@ESPNF1) April 18, 2021

GUERRA PER UN SEDILE La gara è stata sospesa con la bandiera rossa, per permettere ai commissari di pista di rimuovere le vetture incidentate e i rottami in pista. Bottas e Russell avranno tempo di chiarirsi: probabilmente nel loro duello ha pesato anche il fatto che in gioco ci sia il sedile della Mercedes nella prossima stagione. A proposito del team campione del mondo, questo incidente ha paradossalmente facilitato la vita a Hamilton che durante la sospensione ha potuto cambiare gomme e ala danneggiata, riprendendo la gara dall'ottava posizione.