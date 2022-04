F1 Imola, tutta la delusione di Leclerc: "Ho perso 7 punti, non ci sono scuse" - Video

Il ferrarista non si perdona l'errore che lo ha condannato fuori dal podio del GP di casa e che gli ha fatto perdere 7 punti in classifica Mondiale. Il video dell'incidente

Doveva essere il fine settimana della Ferrari e di Charles Leclerc, in testa al Mondiale davanti al pubblico di Imola pronto a far festa. Rispetto alle previsioni iniziali, l’unica che si è confermata è stata – merito del vantaggio accumulato nei primi tre GP della stagione – la leadership di entrambe le classifiche iridate. Dopo la bandiera a scacchi del round di Imola letteralmente dominato dalla Red Bull, il pilota monegasco è comprensibilmente deluso per via dell’errore nel corso del giro 53, che non gli ha permesso di chiudere sul podio sperperando 7 punti che potrebbero rivelarsi preziosi nella lotta per il titolo.

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) sbatte alla Variante Alta

SETTE PUNTI PERSI “Fino a questo momento avevo guidato molto bene, l’ho fatto anche oggi – ha spiegato nel ring delle interviste il pilota della Ferrari – fino a quell’errore che mi è costato sette punti potenziali. Credo che il terzo posto fosse nostro, perdiamo dunque sette punti che sono importanti e saranno importanti a fine campionato. Oggi la responsabilità è la mia, non ci sono scuse… Ho visto che era un giro dove, se fossi riuscito a far bene la variante, avrei avuto una possibilità di passare Perez in fondo al rettilineo, ma ho chiesto troppo, ho portato troppa velocità in curva e ho perso la macchina. Sono veramente deluso, dispiaciuto per il team che ha fatto un grande lavoro fino a ora, ma anche per tutti i tifosi visto che anche Carlos è stato sfortunato. Guarderò a cosa ho fatto di male in questo weekend e tornerò più forte”.

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) deluso dopo l'arrivo

CORSA AGLI SVILUPPI Decisiva, come sempre, sarà la corsa agli sviluppi, con la Ferrari che non ha portato grossi aggiornamenti a Imola, a fronte di una Red Bull che ha già iniziato a migliorare la RB18: “Abbiamo fatto fatica, sia con le intermedie a inizio gara che con le slick, mentre la Red Bull riusciva sin da subito a essere veloce. In generale, però, mi pare che loro abbiano fatto uno step avanti mentre noi abbiamo faticato sia nella Sprint con la gestione delle gomme, che oggi in gara. Anche cambiando qualcosa, era sempre la gomma anteriore destra il punto debole che mi ha creato difficoltà. Dobbiamo analizzare tutto, ma la stagione è ancora lunga e c’è tempo per migliorare. Red Bull mi fa paura? Sicuramente è un team molto forte, in passato hanno dimostrato di essere bravi a sviluppare la macchina. Noi dobbiamo rimanere sul pezzo, di sicuro la loro progressione è molto grande”.

F1 2022, GP Emilia Romagna: Charles Leclerc (Ferrari)

IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI CHARLES LECLERC NEL GP IMOLA 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/04/2022