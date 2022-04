Gli ascolti tv del GP Emilia Romagna 2022

BOOM DI ASCOLTI La domenica di Imola non è andata come si auguravano i tifosi della Ferrari, ma il GP Emilia Romagna ha confermato la grande passione che la Rossa ha riacceso nei suoi tifosi quest'anno. Per la prima volta nel 2022, un gran premio è stato trasmesso in diretta sia su Sky sia su Tv8, registrando dati di ascolto che non si vedevano da tempo e avvicinandosi al record per la F1 da quando c'è stato l'addio alla Rai.

I NUMERI Partendo da Sky Sport, la diretta delle 15 sui canali della pay tv ha totalizzato 1.872.526 spettatori medi, per l'11,46% di share. Su Tv8, invece, la contemporanea diretta ha raggiunto 3.225.000 spettatori medi, per il 20,9% di share, diventando lo spettacolo più visto alla televisione in quella fascia oraria. Sommando le due trasmissioni si ha dunque un totale di 5.097.526 spettatori con il 32,36% di share. Come dicevamo, numeri che non si vedevano da tempo e quasi un record per la F1 trasmessa su Sky e Tv8: per trovare un dato migliore, bisogna risalire al GP Italia 2019 vinto da Charles Leclerc, il quale aveva totalizzato 5.960.000 spettatori e il 39,1% di share.

PROSSIMO APPUNTAMENTO La F1 tornerà di scena tra due domeniche, con l'attesa novità del GP Miami. A causa del fuso orario, la gara andrà in scena nella prima serata italiana, ma su Tv8 sarà trasmesso in differita in seconda serata.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/04/2022