F1 GP Emilia Romagna 2022, le pagelle di Imola

Le pagelle di MotorBox sul GP Emilia Romagna: per Verstappen un weekend perfetto, errori e sfortuna in casa Ferrari

LE PAGELLE DEL GP EMILIA ROMAGNA La Red Bull domina nella gara di casa della Ferrari e recupera buona parte dei punti persi con i ritiri nei precedenti gran premi, soprattutto nel Mondiale Costruttori dove sale a -11. Max Verstappen lascia Imola con il massimo dei punti possibile e rilancia le sue quotazione, mentre per Charles Leclerc c'è il primo errore della stagione. Errori e sfortuna per Carlos Sainz, al secondo ritiro consecutivo. Ottime prestazioni per Sergio Perez e per diversi piloti dei team di centro classifica: scopriamo promossi e bocciati nelle nostre pagelle sul GP Emilia Romagna 2022!

F1 2022, GP Emilia Romagna: la partenza

MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 Supportato da un'ottima Red Bull, il campione del mondo in carica è stato protagonista di un weekend in cui tutto è andato nel migliore dei modi. Pole position venerdì, vittoria nella Sprint riacciuffata nel finale e gara in condizioni di pista variabili comandata con relativa tranquillità. Lascia Imola con il record di sempre di punti conquistati in un solo fine settimana (8 per la Sprint, 25 per la vittoria e 1 per il giro veloce), si porta a -27 da Leclerc ma soprattutto torna a fare paura dopo lo sconforto vissuto in Australia. Impeccabile.

CHARLES LECLERC - VOTO 4,5 Contro questo Verstappen c'era poco da fare, ma la brutta partenza gli preclude anche il secondo posto a favore di Perez. Un sorpasso subìto al via che ne condiziona tutto il gran premio, ritrovandosi bloccato dietro al messicano quando non c'è il DRS a disposizione per l'asfalto ancora umido (e forse per un'eccessiva prudenza da parte della direzione gara) fino a portarlo a cercare una strategia alternativa con il secondo pit stop e il passaggio alla gomma morbida nel finale. Qui si ritrova ancora una volta dietro a Perez e, nella foga dell'inseguimento, commette il primo errore - grave - dell'anno. Per sua fortuna, l'uscita di pista alla Variante Alta ha conseguenze meno disastrose di quelle potenziali e gli permette di chiudere almeno in sesta posizione. Un grande spavento che gli servirà da lezione. Avvisato.

SERGIO PEREZ - VOTO 8,5 Un gran premio da perfetta seconda guida per Checo, bravo a proteggere le spalle a Verstappen fino a indurre all'errore Leclerc. In una domenica potenzialmente ricca di insidie per via del meteo, svolge nel migliore dei modi il suo ruolo e porta a casa un secondo posto preziosissimo anche in ottica Costruttori, dove la Red Bull è a un passo dalla Ferrari. Affidabile.

VEDI ANCHE

F1 2022, GP Emilia Romagna: la McLaren festeggia il podio di Lando Norris

LANDO NORRIS - VOTO 8,5 Stravince il ''gran premio degli altri'' confermando che la McLaren è tornata nettamente ad essere la quarta forza del campionato, con un pensierino al terzo posto stanti le difficoltà della Mercedes. La sua prestazione viene premiata dall'errore di Leclerc che gli regala il primo, meritato, podio del 2022. Al posto giusto.

CARLOS SAINZ - VOTO SV Impossibile giudicare la sua gara di oggi, durata poche centinaia di metri e terminata nella ghiaia per via di un contatto con Ricciardo in cui le colpe maggiori le ha avute sicuramente l'australiano. Il rammarico torna a venerdì e all'errore in qualifica che lo ha poi portato a scattare dalla quarta posizione: fosse partito davanti a Perez probabilmente avrebbe passato indenne quella curva, magari superando Leclerc, evitando così il secondo ritiro consecutivo. Colpito e affondato.

GEORGE RUSSELL - VOTO 8 Bravissimo a guadagnare posizioni al via, è poi protagonista e vincitore di un bel duello con un osso duro come Kevin Magnussen. Superato il danese mantiene un ottimo passo per tutta la gara, riuscendo a resistere al ritorno di Bottas negli ultimi giri e ottenendo un quarto posto davvero insperato per quanto fatto vedere dalla Mercedes nel corso del weekend. Stravince il duello diretto con Hamilton, cominciando a mettere in dubbio le gerarchie all'interno del box. Salvatore della patria.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 8 Altra ottima prestazione per il finlandese, a cui il cambio d'aria ha fatto decisamente bene. Nonostante un weekend tormentato dai problemi tecnici che gli hanno impedito di preparare al meglio la gara, riesce a scalare posizioni fino ad arrivare a un passo dal quarto posto di Russell. Esce miracolosamente indenne dalla carambola tra Ricciardo e Sainz al via che lo vedeva terzo incomodo, segno che pure la fortuna sembra ricordarsi di lui adesso. Rinato.

F1 2022,, GP Emilia Romagna: Lewis Hamilton in battaglia con Fernando Alonso nelle prime fasi di gara

LEWIS HAMILTON - VOTO 4 Un fine settimana disastroso per il sette volte campione del mondo. La Mercedes W13 continua ad essere una lontana parente delle vetture che l'hanno preceduta, ma da Lewis non arriva quel qualcosa in più che in momenti così difficili ti aspetteresti da uno come lui. Costantemente più lento di Russell, anche la sfortuna si accanisce con lui, facendolo trovare sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato, finendo per passare buona parte della gara bloccato dietro a un Gasly che a sua volta era armato di DRS ma non in grado di scavalcare la Williams di Albon. Il tredicesimo posto finale riassume perfettamente il suo weekend. In caduta libera.

YUKI TSUNODA - VOTO 8 Improvvisamente, in casa AlphaTauri sembrano essersi invertiti i ruoli. Mentre Gasly langue nella parte bassa della classifica, il giapponese si dimostra veloce e affidabile. A Imola, dove lo scorso anno distrusse la sua vettura in qualifica, è autore di una prestazione pressoché perfetta: esce indenne dai rischi del primo giro, poi inizia a macinare giri con un buon ritmo riuscendo a superare prima Magnussen e poi Vettel, fino a conquistare un eccellente settimo posto. Trasformato.

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 7,5 Il quattro volte iridato reagisce nel migliore dei modi al disastroso weekend di Melbourne e alle voci sempre più forti sul suo possibile ritiro a fine anno. La AMR22 a Imola è apparsa meno in difficoltà rispetto ai precedenti gran premi e Vettel la conduce con bravura in zona punti, ottenendo probabilmente il massimo possibile dopo essere partito dalla tredicesima posizione. Cancella lo zero in classifica che relegava l'Aston Martin all'ultimo posto nel mondiale Costruttori. Capitano.

Pagelle in fase di completamento

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/04/2022