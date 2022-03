Gli ascolti tv del GP Bahrain 2022

ROSSA TRASCINANTE La nuova stagione di F1 è partita nel segno della Ferrari, con il weekend del GP Bahrain dominato dalle Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La pole position del sabato, a cui ha fatto seguito la doppietta della domenica, non solo ha confermato le grandi aspettative che si avevano sulla F1-75, ma ha permesso agli ascolti tv del gran premio di tornare su livelli ormai dimenticati negli ultimi anni. Ancora una volta, viene dimostrato come sia fondamentale avere una Rossa competitiva per richiamare pubblico davanti agli schermi.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 16 sui canali di Sky Sport, sono stati in totale 1.600.000 gli spettatori medi collegati, pari al 10,8% di share. Una percentuale simile anche per la differita andata in onda su Tv8 in prima serata e che ha totalizzato 2.241.000 spettatori, per il 10,2% di share. Il totale delle due trasmissioni è dunque superiore ai 3,8 milioni di telespettatori. Sia chiaro, le cifre continuano a impallidire rispetto ai dati di quando la F1 era trasmessa sulla Rai, ma ovviamente è anche inutile fare un paragone con quei tempi. Se invece guardiamo alla medie delle dirette Sky del 2021, anno comunque migliore rispetto al 2020 caratterizzato dalla peggior Ferrari degli ultimi 40 anni, l'incremento per questa prima gara è già di circa il 30%. Per fare un esempio, il decisivo GP Abu Dhabi che ha assegnato il titolo della scorsa stagione, totalizzò 1,5 milioni di spettatori su Sky Sport, con l'8,5% di share, e i 2,4 milioni su Tv8, dove però fu trasmesso in diretta.

PROSSIMO APPUNTAMENTO Un'importante conferma, sia per i valori in pista sia per gli ascolti, la si potrà avere già nel prossimo weekend, quando è in programma il GP Arabia Saudita in orari serali, quindi particolarmente favorevoli al pubblico televisivo. La gara, con partenza alle 19, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in lieve differita su Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/03/2022