F1 GP Bahrain, il duello Leclerc-Verstappen da una visuale pazzesca - Video

La F1 continua a sperimentare sul piano delle inquadrature in diretta. E stavolta ci porta davvero in lotta per la vittoria del GP Bahrain: ecco il duello Max-Charles da un'angolazione mai vista prima

Che la Formula 1 stia sperimentando nuove inquadrature per attirare i fan più scettici, era cosa nota. Non è però mancata una punta di sorpresa nel poter ammirare un’incredibile soggettiva dal casco del ferrarista Charles Leclerc proprio nel momento culminante del duello per la prima posizione del GP Bahrain con il rivale Max Verstappen. Se, infatti, fino a ora avevamo visto immagini dalla Helmet Cam – la telecamerina piazzata all’interno del casco dei piloti – soltanto nelle prove libere o in momenti di gara poco determinanti (la sperimentazione era proseguita sempre con Leclerc nel GP Abu Dhabi 2021), stavolta la scelta di salire in macchina con il monegasco ha pagato.

L’OCCHIO DEL PILOTA Nel video sotto potete infatti gustarvi da una visuale tutta nuova il – già entusiasmante con le riprese televisive classiche – duello per la vittoria tra la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. Charles non era comunque l’unico a essere equipaggiato del cosiddetto “Driver’s Eye”, la camera in stile videogame che prova a riprodurre la vista del pilota. A regalarci la propria visuale c’era infatti anche il debuttante cinese Guanyu Zhou che, dall’interno dell’abitacolo della sua Alfa Romeo, ha assistito al bel duello in pista tra il compagno Valtteri Bottas e il collega della Williams, Alexander Albon.

VEDI ANCHE

F1 GP Bahrain 2022: il video del duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen dalla Helmet Cam del pilota Ferrari

F1 GP Bahrain 2022: il video del duello tra Bottas e Albon dalla Helmet Cam di Guanyu Zhou

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/03/2022