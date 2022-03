F1 GP Bahrain 2022: il dato che certifica la netta crescita del motore Ferrari

Abbiamo messo a confronto i migliori tempi per macchina tra le libere 2021 e quelle di quest'anno. Dei motorizzati "Ferrari" il passo in avanti più lungo

COMPARAZIONE Che le auto di Formula 1 2022 sarebbero state più lente di quelle 2021 lo si sapeva già, d'altra parte era stato così anche all'ultima rivoluzione regolamentare nel 2014 e, seppur in maniera meno vistosa, anche lo scorso anno, quando furono introdotte un paio di modifiche al regolamento tecnico (modifica di ali e taglio di parte del fondo). Ma c'è una tendenza che emerge dalle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain e che vede i motorizzati Ferrari fare il passo avanti più ampio, o meglio, il passo indietro minore, rispetto a tutta la griglia. E c'è chi si è addirittura migliorato... ma andiamo per ordine. Abbiamo messo a confronto i tempi delle PL1 dello scorso anno con quelle di quest'anno, e poi quelli delle PL2 (Domani faremo lo stesso con i tempi di PL3 e Qualifiche per osservare, via via che i giochi si fanno più seri, se tale tendenza è confermata).

F1 Test Sakhir 2022: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

DA PRENDERE CON LE MOLLE Di base va detto che gli orari di comparazione sono simili (l'unica differenza è che nel 2021 le PL1 andarono in scena mezz'oretta prima, mentre è stato confermato l'orario delle PL2) mentre le temperature sono state diverse: 16°-21° gradi oggi, a ridosso dei 30° lo scorso anno, fatto che su questa pista penalizza le prestazioni. Tutti, però, correvano nelle stesse condizioni, per cui possiamo trascurare questo fattore almeno per l'analisi che ci riguarda. Dalla comparazione emerge che i team a peggiorare di meno nella prima sessione sono stati Alpine, Williams e Aston Martin, con un ritardo medio di 1,5 secondi sul crono dello scorso anno. ma va considerato anche che le PL1 sono molto volubili nelle prestazioni, visto che si può tirare o non tirare, caricare più o meno benzina e le differenze sono più ampie.

F1 2022, GP Bahrain: Max Verstappen (Red Bull)

FERRARI SORRIDE Un dato lievemente più indicativo arriva dal confronto tra le PL2, quando i team alzano un po' i manettini della potenza del motore e lasciano ai box un po' di benzina in più, pur senza scoprire del tutto le carte. I dati indicano che c'è un team, la Haas, che ha addirittura fatto meglio di circa 2 decimi rispetto allo scorso anno. Per il resto la Ferrari ha peggiorato di appena 9 decimi, la Red Bull di circa 1,1 secondi e la Alfa Romeo di 1,2. Tre motori di Maranello tra i primi quattro team. A dare un senso a questa analisi, però, ci penseranno i dati raccolti nelle FP3 e in qualifica, al netto del fatto che ci sarà sempre qualcuno che non riuscirà a fare un giro pulito o che si cimenterà solamente in alcune porzioni delle tre di qualifica, e dunque - lo sottolineiamo - la migliore delle comparazioni sarà quella che vedremo nella Q3 e, soprattutto, in gara, quando tutto sarà relativo e parleranno altri fattori come il passo gara, il consumo delle gomme e l'affidabilità.

Il confronto tra le PL1 2022 e 2021

PL1 Bahrain 2022 Bahrain 2021 Differenza Alpine 1:35.000 (ALO) 1:33.528 (OCO) 1,472 Williams 1:35.644 (LAT) 1:34.127 (RUS) 1,517 Aston Martin 1:34.814 (STR) 1:33.157 (VET) 1,657 AlphaTauri 1:34.193 (GAS) 1:32.195 (GAS) 1,998 Haas 1:36.536 (MSC) 1:34.501 (MSC) 2,035 Alfa Romeo 1:35.053 (ZHO) 1:32.786 (GIO) 2,267 Ferrari 1:34.557 (LEC) 1:31.993 (LEC) 2,564 Mercedes 1:34.629 (RUS) 1:31.692 (BOT) 2,937 Red Bull 1:34.742 (VER) 1:31.394 (VER) 3,348 McLaren 1:36.304 (NOR) 1:31.897 (NOR) 4,407

Il confronto tra le PL2 2022 e 2021

PL2 Bahrain 2022 Bahrain 2021 Differenza Haas 1:33.085 (MSC) 1:33.297 (MSC) -0,212 Ferrari 1:32.023 (LEC) 1:31.127 (SAI) 0,896 Red Bull 1:31.936 (VER) 1:30.847 (VER) 1,089 Alfa Romeo 1:32.951 (BOT) 1:31.740 (GIO) 1,211 Alpine 1:32.877 (ALO) 1:31.601 (PER) 1,276 Mercedes 1:32.529 (RUS) 1:31.082 (HAM) 1,447 Williams 1:34.486 (LAT) 1:32.331 (RUS) 2,155 AlphaTauri 1:33.621 (GAS) 1:31.294 (TSU) 2,327 McLaren 1:33.280 (NOR) 1:30.942 (NOR) 2,338 Aston Martin 1:33.958 (STR) 1:31.393 (STR) 2,565

