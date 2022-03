Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Bahrain

Le tre sessioni di prove libere del GP Bahrain non ci hanno dato tutte le risposte che volevamo in termini di valori in campo, ma è stato comunque possibile farsi un'idea su chi è messo meglio e chi è messo peggio sulla pista di Sakhir, sede del primo appuntamento iridato della stagione 2022. Resta difficile fare un pronostico affidabile, ma è pur sempre arrivato il momento di fare le nostre scelte al Fantasy F1, visto che la scadenza per cambiare le nostre formazioni ormai incombe.

IL FANTA F1 Come schierare le squadre? Su chi, tra i big del Mondiale, conviene puntare in vista delle prime qualifiche della stagione? E chi, nel pacchetto di mischia, è invece un colpo low cost in grado di garantire punti e soddisfazioni? Di questo abbiamo parlato con gli amici di WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, che ci hanno aiutato a tracciare le possibili formazioni da schierare nel primo appuntamento di questa nuovissima stagione motoristica. Nel box video sotto tutte le nostre indicazioni, da seguire (o evitare, se preferite fare di testa vostra) nella lega MotorBox Racing Club per giocare - e battere a suon di punti - i componenti della redazione sport di MotorBox: 1d3ccff156 è il codice per iscrivervi, qui invece tutte le info utili per partecipare.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/03/2022