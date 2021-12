Fantasy F1 MotorBox 2021: il commento finale e le pagelle della stagione

A bocce ferme, un'ultima diretta della stagione in cui commentiamo i risultati del campionato del mondo di Formula 1 anche in ottica Fantasy F1

Il pirotecnico finale del Mondiale F1 2021, che alla fine ha visto Max Verstappen trionfare su Lewis Hamilton, non poteva passare sotto silenzio. Per questo, abbiamo deciso di tornare in diretta ancora per un'ultima volta in questa stagione, commentando l'intero Campionato nel tentativo di tracciare un bilancio di questi 22 bellissimi GP con le pagelle del 2021. Se vi siete persi la nostra live sulla pagina Instagram @MotorBoxSport, insieme agli amici di WikiFanta, sito specializzato in Fantacalcio e altri fantasy game, potete recuperarla nel box video qui sotto.

VEDI ANCHE

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON LE PAGELLE DEL MONDIALE F1 2021

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/12/2021