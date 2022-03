GP Bahrain 2022: risultati prove libere

Tutti i risultati del weekend di apertura della stagione 2022, in programma sul circuito di Sakhir

SI PARTE! La nuova era della F1, con le monoposto rivoluzionate dal regolamento tecnico introdotto a partire da quest'anno, parte con il GP Bahrain 2022. Il circuito di Sakhir ci darà finalmente le prime risposte concrete, dopo che i test invernali hanno aumentato la curiosità riguardo i nuovi rapporti di forza in pista. Nella passata stagione, sotto i riflettori andò in scena il primo capitolo del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il britannico uscito vincitore e le prime polemiche per un sorpasso fuori dai limiti del circuito effettuato dall'olandese.

RISULTATI GP BAHRAIN 2022

Gara

Qualifiche

Prove libere 3

Prove libere 2

Prove libere 1

PL1 - È Pierre Gasly il pilota a ottenere il miglio tempo nella prima sessione di prove libere del GP Bahrain e della stagione 2022. In una sessione condizionata dal vento, alle sue spalle si piazzano le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tutti nelle prime posizioni, comunque, i protagonisti più attesi. Problemi per Valtteri Bottas, autore di due soli giri e per Esteban Ocon che ha visto sbriciolarsi una pancia della sua Alpine sul rettilineo del traguardo.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:34.193 23 2 Charles Leclerc Ferrari 1:34.557 0.364 22 3 Carlos Sainz Ferrari 1:34.611 0.418 23 4 George Russell Mercedes 1:34.629 0.436 23 5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:34.742 0.549 22 6 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:34.814 0.621 22 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.943 0.750 17 8 Fernando Alonso Alpine-Renault 1.35.000 0.807 14 9 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:35.028 0.835 20 10 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:35.050 0.857 23 11 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:35.053 0.860 20 12 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:35.151 0.958 15 13 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:35.644 1.451 15 14 Nico Hulkenberg Aston Martin-Mercedes 1:35.815 1.622 23 15 Alex Albon Williams-Mercedes 1:35.923 1.730 17 16 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:36.304 2.111 22 17 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:36.402 2.209 20 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:36.536 2.343 23 19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:36.804 2.611 21 20 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari No time 2

