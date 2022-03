F1 GP Bahrain 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE SAKHIR F1 L'attesa è finalmente terminata: la Formula 1 ritorna per dare davvero inizio alla sua nuova era, quella delle avveniristiche monoposto a effetto suolo che promettono spettacolo e sorpassi. Da Sakhir, la stessa pista dove la scorsa settimana si sono disputati i test precampionato, riparte la caccia al campione del mondo in carica Max Verstappen: sarà ancora una lotta con la Mercedes e con un Lewis Hamilton voglioso di prendersi la rivincita dopo il finale amaro di Abu Dhabi, o avremo altri pretendenti - Ferrari su tutti, viste le buone impressioni nelle prove collettive - ad aggiungersi alla festa iridata? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP Bahrain 2022.

Qualifiche GP del Bahrain 2022 live dalle 15.45 di sabato 19 marzo. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.