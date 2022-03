Ricciardo torna dopo il KO da Covid: "Stavo decisamente male"

GAREGGIARE POSITIVI - A seguito delle dichiarazioni di Sergio Perez sul fatto che i piloti affetti da Covid-19 dovrebbero avere la possibilità di prendere la propria decisione riguardo la possibilità di correre o meno, Daniel Ricciardo ha parlato di come abbia avuto problemi fisici derivanti dalla sua positività riscontrata la scorsa settimana, aggiungendo che non sarebbe stato in grado di guidare. “Mi piacerebbe pensare che se ti senti in salute, forte ed in forma, non so, forse dovresti passare un test di idoneità per mostrare che sei in condizione di gareggiare, allora forse sarebbe abbastanza per andare avanti e poter correre”, ha detto Ricciardo. “Stavo decisamente male, avrei faticato. Mi aveva messo k.o. e questo è quanto. “Varia da caso a caso e se ti senti che potresti farcela allora provalo con un test d’idoneità. Una settimana fa avrei faticato”, ha ammesso l’otto volte vincitore di un gran premio.

RIPOSO E RECUPERO - Dopo essere risultato positivo, Ricciardo ha preso questa opportunità per riposarsi e recuperare le energie, con l’obiettivo ora di sfruttare le prove libere per ritornare subito al passo. “Mi sento ok”, ha aggiunto Ricciardo. “È la prima volta che prendo il Covid. Non è niente di nuovo per il resto del mondo. Credo che la maggior parte delle persone lo abbia avuto. Si sente parlare di effetti vari e che possono durare nel tempo o meno”. “Onestamente, solo il tempo ce lo dirà ma sono stato qui tutto il giorno (giovedì) a fare la giornata dei media e avevamo l’agenda piena. Mi sono sentito bene alla fine della giornata e avevo ancora energie, quindi questo è il primo piccolo test che sembrerebbe essere andato bene.”

VEDI ANCHE

F1 2022, GP Bahrain: Daniel Ricciardo (McLaren)

RICCIARDO CARICO - In vista del fine settimana di gara che apre la stagione 2022, l'australiano è apparso fiducioso di poter partecipare in buone condizioni fisiche: “Non intravedo nessun ostacolo ma sicuramente vedremo cosa succederà. Mi sento preparato, anche se ho mancato i test del Bahrain. Mi sono riposato moltissimo, quindi c’è sempre del positivo nel negativo!'' ha dichiarato fiducioso il pilota McLaren. “Sono appena ritornato e fortunatamente faccio questo sport da qualche anno, quindi abbiamo un paio di ore per tornare al passo con gli altri e mi aspetto di fare ciò”, ha concluso Ricciardo, sicuro di poter essere competitivo nonostante le giornate di test saltate. Intanto, nella prima sessione di prove libere, ha percorso 20 giri chiudendo solo diciassettesimo, ma subito alle spalle del compagno di squadra Lando Norris.

Pubblicato da Alex Ramazzotti, 18/03/2022