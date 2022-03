F1, Sebastian Vettel positivo al Covid: al suo posto (ovviamente) Nico Hulkenberg

Il quattro volte campione del mondo è risultato positivo al tampone molecolare di routine alla vigilia del weekend del GP Bahrain: al suo posto in Aston Martin fin dalle prime libere ci sarà la riserva per eccellenza

La completa guarigione di Daniel Ricciardo, costretto dal Covid-19 a saltare tutta la seconda sessione di test di Sakhir, ci aveva dato l’illusione che avremmo avuto una griglia di partenza al completo nel weekend d’apertura del Mondiale F1 in Bahrain. Il coronavirus, invece, continua a colpire: un tampone positivo non ha infatti lasciato scampo a Sebastian Vettel, che sarà così costretto a saltare la tappa d’apertura del campionato 2022. Al suo posto al volante dell’Aston Martin AMR22, ci sarà la riserva Nico Hulkenberg, al suo quarto GP da terzo pilota da quando è iniziata la pandemia.

F1 2022: Nico Hulkenberg (Aston Martin Racing)

NICO C’È Al posto del quattro volte campione del mondo ex Ferrari e Red Bull, ci sarà dunque il connazionale tedesco, che proprio con lo stesso team – che si chiamava ancora Racing Point – aveva corso ben tre gare nel 2020 (GP Gran Bretagna e GP 70° Anniversario a Silverstone e GP Eifel al Nurburgring) in sostituzione dei titolari Sergio Perez e Lance Stroll, entrambi risultati positivi al Covid nel corso della stagione. “Hulk”, che nei giorni scorsi era finito nella lista ristretta di papabili per il sedile Haas lasciato libero da Nikita Mazepin (poi andato a Kevin Magnussen), sarà dunque in macchina già dalle prove libere 1 di domani. Vettel proverà invece a tornare al proprio posto la prossima settimana, in vista del secondo appuntamento della stagione con il GP Arabia Saudita di Jeddah.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/03/2022