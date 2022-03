Kevin Magnussen torna a casa: la Haas ha il sostituto di Nikita Mazepin

Il pilota danese, 29 anni, lascia le corse americane e il Wec (sarebbe stato alfiere Peugeot) per tornare in F1 ritrovando il team con cui aveva corso dal 2017 al 2020

La decisione sul sostituto di Nikita Mazepin in Haas è stata già presa: a prendere il posto del pilota russo, licenziato in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin e la conseguente chiusura del contratto di sponsorizzazione con la Uralkali – che, intanto, ha annunciato la volontà di adire vie legali contro la scuderia americana per riavere indietro le somme già versate a inizio 2022 – sarà il danese Kevin Magnussen. Per il 29enne si tratta di un ritorno a casa, visto che aveva vestito la tuta del team di Gene Haas dal 2017 al 2020, risultando il secondo pilota (dopo Romain Grosjean) per numero di GP disputati con la squadra.

F1 Test Barcellona 2022: Nikita Mazepin (Haas)

VEDI ANCHE

PARLA KEVIN “Sono stato ovviamente molto sorpreso – spiega Magnussen nel comunicato ufficiale del team – ma ugualmente molto emozionato nell’aver ricevuto la chiamata dalla Haas. Stavo cercando di gestire gli impegni 2022 guardando verso altre categorie, ma l’opportunità di tornare in F1 e con una squadra che conosco molto bene era semplicemente troppo invitante. Devo ringraziare Peugeot e Chip Ganassi Racing, due aziende fantastiche, per avermi liberato in fretta, ma devo anche dire ‘grazie’ a Gene Haas e Gunther Steiner per questa chance. Sono stato informato degli sviluppi della VF-22 e del potenziale del pacchetto. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma sono contento di essere parte del team e non vedo l’ora di essere di nuovo in macchina nel GP Bahrain”.

F1 Test Barcellona 2020: Kevin Magnussen alla guida della sua Haas VF-20

FITTIPALDI DOMANI IN PISTA Magnussen parteciperà anche alla tre giorni di test di scena in Bahrain a partire da domani, dove la Haas oltretutto sarà costretta a saltare almeno la mattinata di giovedì a causa di un contrattempo logistico (l’aereo che avrebbe dovuto portare in pista i materiali dall’Europa ha subito un guasto). Nel primo giorno, a salire in macchina ci sarà Pietro Fittipaldi, terzo pilota della scuderia americana che aveva già corso gli ultimi due GP del 2020 in sostituzione dell’infortunato Grosjean, mentre Kevin si alternerà con il compagno Mick Schumacher nelle giornate di venerdì e sabato. La volontà della Haas di avere al volante un pilota d’esperienza per guidare lo sviluppo della VF-22 ha dunque giocato contro le chance del nipote del mitico Emerson Fittipaldi, due volte iridato F1, di scalare le gerarchie ed essere nominato titolare.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/03/2022