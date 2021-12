Gli ascolti tv del GP Abu Dhabi 2021

SHOW FINALE L'attesa per il GP Abu Dhabi era enorme e la gara di Yas Marina non ha deluso, con il sorpasso decisivo di Max Verstappen su Lewis Hamilton arrivato addirittura nell'ultimo giro, dopo una girandola di colpi di scena. Uno spettacolo di cui ha potuto godere in diretta anche un'ampia platea televisiva, grazie alla trasmissione contemporanea su Sky Sport e su Tv8. Pur senza raggiungere i numeri più alti del recente passato, ad esempio il GP Italia 2019 vinto da Charles Leclerc che arrivò a superare i 6 milioni di telespettatori, i dati di questo weekend sono stati molti positivi.

I DATI Partendo dalla diretta delle 14 sui canali di Sky Sport, sono stati in totale 1.509.000 gli spettatori medi, per l'8,5% di share. L'incremento rispetto all'edizione molto meno importante del 2020 del GP Dhabi è stato addirittura del 79%. La diretta in chiaro su Tv8, invece, è cresciuta addirittura del 90%, attestandosi su 2.476.000 spettatori medi e il 14% di share. Il totale delle due trasmissioni ha sfiorato dunque i 4 milioni, per uno share del 22,5%. Quasi 1 televisore su 4 era quindi sincronizzato sulla F1. Il picco ovviamente si è registrato nel clamoroso finale di gara, con 4.453.000 spettatori totali sintonizzati e uno share del 25,8%. La media del Gp Abu Dhabi ha battuto anche quella del GP Italia, trasmesso anch'esso con doppia diretta e fermatosi a 3.670.000 spettatori.

CRESCITA SUL 2020 Grazie a un campionato molto più combattuto del precedente, e con una Ferrari ancora in un ruolo da comprimario ma molto più competitiva rispetto al 2020, la media finale delle dirette sui canali di Sky Sport è stata di 1.222.000 spettatori, in crescita dell'11% rispetto all'anno prima. L'augurio è che i nuovi regolamenti che esordiranno nel 2022 portino l'equilibrio promesso, permettendo anche al Cavallino Rampante di lottare per le vittorie, la soluzione migliore per incrementare gli ascolti tv della F1 soprattutto in Italia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/12/2021