Gli ascolti tv del GP Arabia Saudita 2021

Ascolti in leggera crescita per l'emozionante GP Arabia Saudita, andato in scena nel preserale di domenica

DURATA EXTRA La prima edizione del GP Arabia Saudita è stata ricca di colpi di scena e anche decisamente lunga, con un paio di sospensioni che hanno portato la bandiera a scacchi ad essere sventolata ben dopo le 2 ore dal semaforo verde delle 18:30. Il posizionamento nella fascia preserale ha aiutato gli ascolti tv e le bandiere rosse hanno fatto sì che la differita su Tv8 sia diventata quasi una diretta, un fattore che sicuramente ha giocato a favore della trasmissione.

I DATI Partendo dalla diretta delle 18:30 sui canali di Sky Sport, sono stati in totale 1.211.000 gli spettatori, per un share del 5,8%. Rispetto al precedente appuntamento del GP Qatar, disputatosi al tradizionale orario delle 15, sono aumentati di un 10% i telespettatori, mentre lo share è calato di 1,3 punti a fronte di una maggiore platea televisiva sintonizzata nel tardo pomeriggio. Come detto, a guadagnare dall'orario e dalle circostanze è stata soprattutto la differita di Tv8, che ha totalizzato 1.653.000 spettatori, per il 7,2% di share. Entrambi i dati sono increscita rispetto al Qatar, che si era fermato rispettivamente a 1.124.000 e al 6%.

PROSSIMO APPUNTAMENTO Il decisivo GP Abu Dhabi che chiuderà la stagione 2021 è in programma domenica prossima alle 14 ora italiana e godrà della doppia diretta televisiva. Una buona occasione per chiudere col botto un campionato che, a livello di platea tv, non ha raccolto il pubblico che si sarebbe meritato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/12/2021