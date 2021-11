BIS DEGLI STATI UNITI Con solo un'ora di anticipo rispetto all'appuntamento di Austin, il GP Messico ha fatto registrare ascolti tv del tutto analoghi a quelli di due settimane fa. Come allora, oltre alla consueta folta concorrenza di programmi televisivi nella fascia preserale e serale, la diretta della gara si è scontrata anche un altro big match della serie A di calcio, il derby Milan-Inter.

VEDI ANCHE

I NUMERI La diretta delle 20 sui canali di Sky Sport ha totalizzato 919.000 spettatori medi, per il 3,9% di share. Rispetto al GP Stati Uniti sono 22.000 telespettatori in meno, con un calo dello 0,2 per lo share. Andamento analogo per la differita in seconda serata trasmessa su Tv8: in questo caso la platea media è stata di 619.000 persone, per il 5,6% di share. Il calo in questo caso è di 75.000 spettatori e di 0,3% punti di share.

I NUMERI DELLE MOTO E IL PROSSIMO APPUNTAMENTO Di scena ieri anche la MotoGP, con la gara in Portogallo vinta dalla Ducati di Pecco Bagnaia. In questo caso la diretta sui canali Sky Sport ha raccolto 478.000 spettatori, mentre la differita su Tv8 829.000. Sia il Motomondiale sia la F1 saranno di scena anche nel prossimo weekend: le moto correranno alle 14 a Valencia, appuntamento conclusivo della stagione, mentre il Circus resta nel continente americano per il GP Brasile, con semaforo verde alle 18 ora italiana.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/11/2021