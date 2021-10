APPUNTAMENTO SFAVOREVOLE L'orario da prima serata del GP Stati Uniti sulla carta poteva fornire l'assist per un bel dato di ascolti per la gara di Austin. In realtà, considerando l'handicap della differita in seconda serata su Tv8 e la concomitanza della partita di calcio Inter-Juve, i telespettatori sono molto diminuiti dopo gli ottimi numeri registrati dal precedente GP Turchia.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 21 sui canali di Sky Sport, sono stati 947.000 gli spettatori medi, per il 4,1% di share. Numeri inferiori per la differita su Tv8 iniziata alle 23 e che ha raccolto 694.000 telespettatori, per il 5,9% di share. Il totale non supera dunque 1.650.000 persone, contro gli oltre 2,5 milioni della gara di Istanbul di due settimane prima. Come detto, se per la differita ha pesato l'orario ormani notturno, per la diretta c'era da battere la concorrenza dei programmi della domenica sera e soprattutto di Inter-Juve, che su Dazn ha raccolto 1.309.643 spettatori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Ieri era di scena anche la MotoGP, che a Misano ha incoronato Fabio Quartararo campione del mondo. La diretta delle 14 sui canali Sky ha raccolto 860.000 spettatori, a cui se ne sono aggiunti 978.000 della differita. Tra due settimane vivremo un altro weekend simile, con le moto di scena nel primo pomeriggio nel GP Algarve e la F1 in gara la sera, con il GP Messico che scatterà alle 20 ora italiana.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/10/2021